Andrea Rincón salió en defensa de Jey Mammon y generó polémica: "Se equivocó"

A pesar de la cancelación que sufre Jey Mammon luego de la denuncia pública que efectuó el joven Lucas Benvenuto en su contra, la actriz Andrea Rincón se refirió públicamente al hecho. En diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece) aseguró que no sólo cree en la versión del exconductor sobre los hechos, sino que además estará de su lado “hasta el último momento”.

Sin guardarse nada, Andrea se refirió al caso: “Primero, me estás preguntando a mí y yo no soy una personal imparcial en el tema, yo soy parcial, soy amiga de Jey y la verdad es que es difícil”.

En la misma línea, la artista corroboró su apoyo a Mammon, incluso si se comprueba que la acusación que pesa sobre él resulta cierta. “Después también me parece que si se equivocó hay algo que es el contexto, porque yo hace un tiempo atrás pensaba de una manera y hoy por suerte todos nos deconstruimos y pensamos hoy de otra”.

Sorprendido, el periodista repasó los dichos de la mediática: “¿Equivocación le decimos a que él haya estado con un menor?”. En ese momento, Andrea contestó de manera tajante: “Exacto, sí. Como muchos de los que están hablando y tirándole con de todo”. “A mí no me cabe otra y no me importa si me condenan. Las personas que están del otro lado son dueñas de pensar lo que quieran, ahora, sigo insistiendo, me parece que el dedo acusador es muy fuerte”.

Jey Mammon habló desde España y dio detalles de su presente: “Acá me tratan con mucho amor”

Jey Mammon viajó a España una semana después de que saliera a la luz la denuncia por abuso sexual que le hizo Lucas Benvenuto. Este miércoles por la mañana, en Socios del espectáculo (eltrece) dieron detalles sobre el presente del conductor en el país europeo.

Mariana Brey fue la encargada de contactar a Jey y reveló al aire del programa cuáles fueron las declaraciones del humorista. “Estoy intentando poner mi cabeza en apagado, en mute. Los argentinos acá me tratan con mucho amor”, expresan uno de los mensajes que él le envió a la periodista.

Ayer por la tarde, Lucas Benvenuto brindó una entrevista en A la tarde (América), donde se refirió a la denuncia y volvió a apuntar contra aquellos que le dieron la espalda. Sin embargo, tras ser consultado por la panelista de Socios del Espectáculo, Jey Mammon, contó: “Le pedí a mi familia que no me mande nada, estoy tratando de que mi cabeza esté en otro lado”.

También, Brey dio a conocer otras de las frases que le envió Mammon respecto a si va a actuar judicialmente o no: “Mi abogado fue Burlando, ahora depende de lo que yo decida hacer, quién será mi abogado. Tendría que evaluar quién me represente”. Sobre este tema, recalcó: “La verdad es que estoy intentando poner mi cabeza en apagado, en mute, hasta que decida qué voy a hacer”.