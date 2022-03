Andrés Nara opinó fuerte contra China Suárez tras el Wanda Gate

A medio del estallido mediático de la crisis matrimonial de Wanda Nara por la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez, Andrés Nara habló como nunca del escándalo y fue duro con la actriz.

"La China no es de mi agrado. Sí considero que es una chica bonita, como tantas, como hay un montón, y no creo que esté bien cómo ella se maneja y se manejó. Estoy totalmente en desacuerdo, pero lo hablo de forma aislada, como un hombre ajeno a todo", expresó el padre de Wanda en nota con El Argentino.

"Ella tendría que cuidar ciertos detalles porque la belleza, no te digo que es un arma, pero es un cierto poder que vos tenés. Y tenés que considerarlo y manejarlo. No tenés que afectar a nadie como, en este caso, puede ser una familia", expresó Andrés.

Duro con la China y benévolo con Mauro, Nara agregó: "Eso es en lo que no estoy de acuerdo con esta chica. Es su vida, ella sabrá lo que tiene que hacer, él también (por Icardi). Por ahí fue un mal entendimiento. Por eso hay que ser prolijo con las cosas que se digan porque ella es una dama y él tiene una familia".

Respetando la decisión de su hija, de seguir apostando a la pareja con Icardi, Andrés Nara se refirió al cimbronazo del Wanda Gate: "No me metí en su momento y no me voy a meter ahora. Pero las relaciones de pareja la saben ellos".