GH: así quedó la placa de nominados después de que los participantes vieran el complot de Los Bros

Este martes, 9 participantes de Gran Hermano (Telefe) pudieron ver en vivo el complot de “Los Bros” durante la cena que ganaron por atender el teléfono rojo, ya que el Big Brother se los permitió.

Tras descubrir las estrategias de Martín Ku, Bautista Mascia y Nicolás Grosman, los jugadores nominaron hoy en base a eso para desbaratar sus planes.

Finalmente, quedaron en placa Federico Farías, alias Manzana, Darío Martínez Corti (subido a placa por Nico, que atendió el teléfono), Nicolás, Florencia, Mauro y Martín.

Mañana, Bauti, el líder de la semana, tendrá la posibilidad de bajar a alguien de la placa y subir a otro participante en su lugar.

“Manzana” de “Gran Hermano” habló por primera vez del problema de salud que tiene: “Tomo pastillas”

Federico Farías, mejor conocido como “Manzana” habló por primera vez en la casa de Gran Hermano 2023 (Telefe) del problema de salud que padece.

Mientras estaba entrenando en el jardín junto a Mauro Dalessio, Nicolás Grosman y Florencia Regidor, el tucumano le contó a la joven de Lomas de Zamora que sufre de hipotiroidismo. “Tengo ese, el de tendencia a engordar, el de los gorditos”, le dijo. “Mi mamá tiene lo mismo, mi abuela también, y a mi primo lo operaron de un cáncer en la tiroides”, contestó la rubia.

“Yo me he hecho un análisis y me salió que tenía bien la tiroides, pero como que me hacía falta que siga tomando las pastillas. Eso fue hace muchos años igual. Después tenía que volver a tomar y no tomaba, era muy irregular. Por eso la ansiedad acá, porque la tomo (la pastilla) todos los días hace casi cinco meses”, siguió explicando.

Luego, Regidor contó lo que le pasa a ella: “Yo tengo tendencia a engordar. Yo no como y quizás engordo fácil. Pesaba 77 kilos cuando tenía 15 y me puse a hacer dieta. Llegué a pesar 50, y ahora debo pesar 65, 67, por ahí”.

Por último, Manzana contó cuál era su peso al momento de ingresar al reality: “Cuando entré acá, hace casi cinco meses, pesaba 135, y ahora no me peso hace 5 meses. Imaginate hace cuánto que no llevo un control

Hipotiroidismo: mitos y diagnósticos erróneos

Cansancio, estrés, caída del cabello y aumento de peso son algunos de los síntomas que puede presentar alguien que padece hipotiroidismo, una enfermedad que está rodeada de mitos y diagnósticos erróneos. “Los pacientes que viven con hipotiroidismo, pero que no tienen un diagnóstico adecuado, con frecuencia se culpan a sí mismos por su bajo rendimiento en el trabajo o la escuela”, dijo el médico experto Eduardo Mateos, en diálogo con EFE.

Por eso “es importante hacerles saber a esas personas que es probable que la culpa no necesariamente es suya, sino de su enfermedad tiroidea”, señala. El hipotiroidismo, explica, es un problema de salud que se presenta debido a la escasez de hormonas tiroideas en la glándula tiroides.