Aníbal Lotocki publicará sus memorias desde la cárcel

Aníbal Lotocki enfrenta una condena de 8 años de prisión por el cargo de homicidio leve y las graves lesiones que ocasionó a cuatro de sus pacientes, entre ellas, la recordada Silvina Luna. Para el cirujano, sus días de encierro suponen constantes episodios de incertidumbre, así que esta situación lo llevó a pensar en nuevas formas de aprovechar el tiempo.

La esposa del médico, Majo Favarón contó al ciclo de Karina Mazzocco, A la Tarde (América), que el cuestionado médico escribe un libro con sus memorias. “Empezó a escribir porque era su manera de canalizar lo que estaba sucediendo, de acomodar ideas y empezó a hacer como una especie de catarsis, él le llama autocrítica. Era una manera de descargarse”, contó la mujer.

Sobre el contenido que podría encontrarse entre los textos de Lotocki, Favarón aclaró primeramente que entre líneas no habrá mea culpa: “No habla de errores como médico, la primera parte del libro se trata de él. Hay una autocrítica muy importante”.

Ante la insistencia de la conductora y sus panelistas por saber a qué se refería, Favarón solo se animó a adelantar que “No se critica el accionar médico, hay una parte que sí se critica el no poner límites a su debido tiempo”.

Por otra parte, el periodista Diego Estévez quiso saber si en los escritos de Lotocki figuraban los nombres de sus pacientes. La entrevistada respondió al respecto, “Sí, a las pacientes que son de público conocimiento, habla de cada caso en particular. Habla de cómo inició la relación con Pamela (Sosa)”. Sobre el caso de Silvina Luna remarcó “De cada paso particular, tanto de Silvina como Pamela cuenta breves detalles que están en los expedientes”.

Una vez se conoció la noticia, las reacciones no tardaron en aparecer. Gabriela Trenchi, una de las víctimas de Lotocki, se mostró indignada frente a esta nueva incursión literaria: “No sé qué va a escribir ese asesino, pero mi nombre en ese libro no quiero que esté. Está condenado por la Justicia, si le sobra el tiempo, que me devuelva todo lo que me robó: mis años dorados, mis sueños, mi plata, todo. Espero que no se le ocurra”, zanjó furiosa.

Según los dichos de la ex asistente de Aníbal, el libro se encuentra está a medio terminar y en fase de revisión, por parte de sus abogados, a fin de cuidar detalles que puedan complicar su causa, entre otros aspectos judiciales a considerar.

Hacia el final de la entrevista, Majo se quebró al recordar cómo ella misma ha sido parte del proceso editorial. Contó que ella se encargó de transcribir los manuscritos de su esposo y se emocionó al considerar que este libro sorprenderá por su contenido. “Tiene mucha emoción el libro, por eso es desde el corazón, es un Aníbal bastante íntimo. Un viaje a su infancia. Es un Aníbal que los va a sorprender”.