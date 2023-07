Aquiles se convirtió en el nuevo eliminado MasterChef y estallaron los memes

En la gala de eliminación de este domingo en Masterchef (Telefe), los participantes se enfrentaron a un desafío complejo: la preparación de un plato dulce y uno salado en apenas 70 minutos. Luego de que la tensión reinara el estudio, el jurado decidió que el concursante con la peor performance había sido Aquiles, quien tuvo que despedirse del certamen.

El cordobés presentó un postre de dulce de leche que originalmente iba a ser un volcán y pollo con puré de puerro y brócoli con nueces. A pesar de que se trató de dos propuestas interesantes, los chefs coincidieron en que hubo demasiados fallos que no se correspondían con esta instancia de la competencia. “Un volcán de dulce de leche líquido y con gusto a harina cruda”, remarcó Germán Martitegui.

Además, el experto en gastronomía también lamentó que el joven no haya tomado más riesgos en su preparación salada. “No logro entender que siendo un plato libre hayas elegido estos ingredientes. Me parece que estás para hacer más que esto”, le dijo.

Los platos que dejaron a Aquiles afuera de "MasterChef". (Foto: Captura Telefe)

Los chefs valoraron el postre porque se trató de una propuesta osada, pero no pudieron dejar pasar los errores técnicos. “Tuviste lo que hay que tener”, le destacó Damián Betular a Aquiles.

Así fue la despedida de Aquiles de “MasterChef”

Hacia el final de la emisión, Aquiles se encontraba en la cuerda floja junto a Antonio. Sin embargo, una cuestión de detalles hizo que el cordobés tuviera que dejar su delantal.

“Sos una persona que no pasa desapercibida. Tenés un humor, forma de ver la vida e ironía inteligente. Fue un placer conocerte y sos un MasterChef para mí. Felicidades por llegar hasta acá, tenés un talento admirable”, sostuvo Martitegui.

En esa línea, Betular también destacó la personalidad del participante: “En muchas cosas que contabas me sentí reflejado. Cuando te emocionaste con tus abuelas… un montón de cosas que para mí hacen que Aquiles sea único. Todo lo que te espera es para arriba y te quiero mucho”.

“Hoy un volcán… lava y cenizas. Pero de las cenizas volvió a nacer el ave fénix. Lo importante no es estar en lo más alto, sí estar a la altura. Nos has enseñado cosas y te vamos a recordar para siempre. Te queremos”, concluyó Donato.

Muy emocionada, Wanda Nara también le dedicó unas palabras al joven que era uno de los favoritos de los televidentes. “Ay, niño Aquiles, cómo te vamos a extrañar. Te aprendimos a querer un montón y tus abuelas deben estar orgullosas del nieto que tienen”, remarcó la conductora.

Como cierre a su paso por el reality, Aquiles agradeció a los jurados y compartió una reflexión: “Hoy entré a la gala teniendo la posibilidad de salvarme y me termino yendo de la competencia. La vida no sé si es cruel pero es, y es por sus circunstancias. Y hoy tocó que sea así. Me da la sensación de que algo de mí se llevan. El paso de 'MasterChef' fue una escuela de gastronomía acelerada pero también una escuela de vida”.

Los memes tras la eliminación de Aquiles de “MasterChef”

Como suele suceder después de cada gala de eliminación de MasterChef, los usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar y compartir memes en torno a la salida de un participante. Te compartimos las imágenes más ingeniosas: