Ariel Rodríguez Palacios rechazó cocinar en el cumpleaños de Montaner: "No sabía ni quién era"

Ariel Rodríguez Palacios le hizo un desplante a Ricardo Montaner. Es que el músico lo contactó para pedirle que cocinara para su cumpleaños y el chef rechazó la propuesta.

Este viernes LAM (América) comenzó con un enigmático: un chef que había rechazado a una estrella internacional. Después de brindar unas cuantas pistas, revelaron que se trataba del cocinero de Ariel en su salsa (Telefe) y del jurado de La Voz Argentina (Telefe).

Fernanda Iglesias aportó más datos sobre el desplante: “Él le dijo 'no hago eso'”. Y añadió: “No sabía ni quién era Montaner. Él no conoce a nadie de la farándula, vive en su mundo, es millonario y tiene una escuela de cocina”.

A modo de cierre aclaró que no era un canje, ya que el intérprete de “Me va a extrañar” le dijo que iba a pagarle. De todas maneras, no llegaron a hablar de números porque el cocinero no aceptó.

Los rumores de una mala relación entre Mica Viciconte y Ariel Rodríguez Palacios

Después de que Mica Viciconte y Nicolás Peralta se sumaran a Ariel en su salsa (Telefe), el programa de Ariel Rodríguez Palacios, surgieron rumores de una tensa relación laboral.

Mica Viciconte es parte del panel de "Ariel en su salsa" (Foto: Instagram / micaviciconte).

Al referirse a la incorporación de los panelistas, Ariel señaló que el primer mes se le había pasado muy lento y que la presencia de los jóvenes en el equipo le había llamado la atención.

“El equipo fue sorpresivo. Vamos a decir las cosas como son… te dicen vas a estar con una chica que se llama Mica, ¿cuál? ¡Nooo! Después Nico que decís '¿cuál es este?'. Decí que es amigo de Daniel Gómez Rinaldi. Y bueno... después lo que toca, toca”, comentó el cocinero. Mica Viciconte aseguró que mantiene una gran relación con Ariel Rodríguez Palacios (Foto: Instagram / micaviciconte).

Lejos de la polémica, Viciconte desmintió la versión de que hubiera mala onda en el equipo y aseguró que su relación con el cocinero es más que buena.

Minimizando lo que había pasado, Mica agregó: “En un equipo tenés que tener química. Y la realidad es que fue una reunión súper linda, distendida. Todos, por supuesto, estábamos un poco tensos porque él es el conductor, nosotros no sabíamos cuándo teníamos que hablar y cuándo no, y después fue todo fluyendo”.

“Tengo la mejor relación y creo que eso se transmite, por eso a veces digo, '¿por qué tienen ganas de ensuciarme?'”, concluyó.