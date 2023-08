Aseguran que Daniela Celis se separó de Thiago Medina y se habla de infelidad

Daniela Celis vive un presente turbulento. Está feliz porque se convertirá en madre joven, como siempre soñó, pero también angustiada porque se separó de Thiago Medina, el papá de sus gemelos. La noticia se conoció este jueves a través de Marcela Baños.

“Él cumplió años hace dos semanas y desde ese momento no se vincularon más. Ella fue al cumpleaños pero no subió ninguna foto. Se siguieron mostrando en redes porque tienen negocios entre sí pero ya hace como dos o tres semanas que están separados. No lo dijeron al público por este motivo”, sostuvo la locutora y conductora de Pasión de Sábado (América) en LAM.

Cerca de la medianoche, la influencer de la cuenta @gossipeame publicó algunas pruebas que confirmarían que la mediática pasó el último fin de semana acompañada de su expareja. Ambos coincidieron en las Termas de Villa Elisa, lo que sembró muchas dudas sobre su estado sentimental. “¿Engañó a Thiago?”, se preguntaron varios usuarios, pero Daniela por ahora no quiere hablar al respecto.

Daniela Celis coincidió con su ex en las Termas de Villa Elisa. (Foto: instagram/gossipeame)

Daniela Celis y Thiago Medina esperan gemelos: así fue el emotivo anuncio

Daniela Celis confirmó que está embarazada. “Sí, voy a ser mamá. Y tengo una noticia más linda que esa, chicos: no me encontré con uno, me encontré con dos y no van a ser mellizos, van a ser gemelos. Se me cumplieron varios sueños, quise ser famosa, quise tener gemelos y se me dio”, anunció al aire de Fuera de Joda (Telefe).

Antes de comunicar la feliz noticia, la ex Gran Hermano había protagonizado un confuso momento. Muy emocionada por todo lo que está viviendo, se quebró en vivo y dejó su silla en el programa de stream. Luego, regresó y sorprendió a todos.

En LAM aseguraron que Daniela Celis y Thiago Medina están separados. (Foto: Twitter/elejercitodelam)

Asimismo, Pestañela admitió que su embarazo fue la razón por la cual se ausentó varias veces del ciclo. De hecho, les reconoció a sus compañeros que se enteró tarde, porque no experimentó los síntomas habituales, pero en consulta con su médico de confianza se practicó un ecografía y supo que esperaba dos bebés.

Daniela Celis tendrá gemelos. (Foto: instagram/danielacelis01)