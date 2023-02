Bad Bunny ganó el Grammy a Mejor álbum de música urbana

Bad Bunny fue una de las grandes sorpresas de esta edición número 65 de los premios Grammy. No solo recibió nominaciones en diferentes categorías, sino que fue el encarcado de abrir la ceremonia con un show impactante y luego logró ingresar en la codiciada categoría de Álbum del año.

El artista puertorriqueño rompió récords con su disco Un verano sin ti y resultó ganador del galardón por Mejor álbum de música urbana, expresando en su discurso bilingüe una dedicatoria especial a su país y al público latinaomericano.

“Hice este álbum con amor y pasión. Cuando hacer las cosas así, todo es más fácil”, aseguró cuando subió a recoger la estatuilla. Y completó: “Le quiero dedicar este premio a Puerto Rico, a las leyendas del género y también a los artistas nuevos que ayudan a elevarnos a un nuevo nivel”.

El cantante de “Yo perreo sola” logró trascender las barreras del idioma y los géneros musicales con su reggaetón innovador y se vio reflejado en esta edición de los premios de la Academia de la música con su presencia que es histórica.

Este disco contiene canciones como “Me porto bonito”, “Party” con Rauw Alejandro, “Callaíta”, y muchas más, que conforman un total de 23 canciones en el álbum, que lo han ubicado en lo más relevante de la música urbana.

La reacción de Jennifer López al discurso de Bad Bunny

En el momento en que el cantante dio su discurso al ganar el Grammy, reconoció a la comunidad puertorriqueña y las cámaras se posaron en Jennifer López, quien asistió a la ceremonia con su pareja, Ben Affleck y fue la presentadora de la primera categoría del año.

Al momento en que Bad Bunny habló en español y revalorizó sus raíces en una premiación dedicada a la música en inglés, la cantante de “Let's Get Loud” aplaudió con fervor apoyando la visibilización de artistas hispanos y su triunfó en la industria estadounidense.

Bad Bunny perdió en un esperado premio

El cantante de reggaetón estaba nominado también en la categoría Best Pop Solo Performance, donde compitió con su canción “Moscow Mule” contra “Easy on Me” de Adele, “Woman” de Doja Cat, “Bad Habit” de Steve Lacy, “About Damn Time” de Lizzo y “As It Was” de Harry Styles. Adele accepts the award for Best Pop Solo Performance for "Easy On Me" during the 65th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California, U.S., February 5, 2023. REUTERS/Mario AnzuoniPor: REUTERS

Fue la cantante Adele que se alzó con el galardón y Bad Bunny fue enfocado por las cámaras al resultar perdedor, pero aun así aplaudió el discurso de su colega. Esta categoría fue presentada por el famoso actor Dwayne Johnson, apodado The Rock, quien elogió a todos los cantantes que fueron nominados en esta categoría.

En el día de hoy, se pudo ver en la cuenta de Instagram de Bad Bunny un cambio radical. El artista con más de 44 millones de seguidores optó por poner la opción de cuenta privada y que sus publicaciones no puedan verse de manera pública.