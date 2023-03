Bad Bunny reveló el verdadero origen de su nombre artístico

Bad Bunny estuvo de invitado en el programa “Carpool Karaoke” conducido por James Corden. En el famoso show en el que las estrellas se suben a auto e interpretan sus canciones, el puertorriqueño también habló de su carrera, su historia y cómo se convirtió en la figura que es actualmente.

El video se encuentra en el top 10 de tendencias de YouTube. La repercusión era inevitable porque Benito Antonio Martínez Ocasio mostró sus facetas más divertidas, así como repasó sus canciones más famosas y también reveló por qué eligió el nombre artístico Bad Bunny.

“En un primer momento quería ser el tipo de artista que no revela su identidad, quería usar una máscara de conejo. Nunca quise ser tan famoso, así que luego simplemente seguí la corriente”, expresó el cantante cuando Corden le preguntó cómo comunicó a su familia el “cambio de identidad”. De todos modos, Bad Bunny hizo una aclaración que divirtió al conductor: “Por más malo que sea un conejo siempre va a ser tierno”. El cantante visitó el famoso programa de televisión. (Foto: captura YouTube)

En cuanto al repertorio que interpretaron dentro el auto no faltó la canción “Dakiti”, uno de los más grandes éxitos del latino, tampoco “I Like It” con Cardi B y J Balvin y el reciente hit “Tití Me Preguntó”.

Además, Bad Bunny se animó a cantar “Break Free” de Ariana Grande ft. Zedd, que el músico admitió que es de las pocas canciones en inglés que sabe la letra completa. Además, Corden y Benito interpretaron “As It Was” de Harry Styles, de la cual el puertorriqueño no supo toda la letra, pero aun así mostró sus dotes para cantar pop.

Bad Bunny, fanático de la lucha libre

Inesperadamente, Benito comentó su fascinación por la WWE: “En mis canciones tengo muchas referencias de lucha libre. En la WWE se percataron y quisieron hacer algo conmigo. Me ofrecieron ser 'referee', pero yo les dije 'quiero pelear'”. La pelea que tuvieron James Corden y Bad Bunny en pleno ring. (Foto: captura)

Así, el cantante retó a Corden y se bajaron del auto para tener una sesión de lucha libre en el ring. El conductor de televisión mostró su lado humorístico al verse vencido no solo por el músico sino también por los luchadores invitados al programa.

Con este momento inesperado, la visita del boricua a The Late Late Show se volvió viral y confirma que es una de las figuras más importantes de la música actual, trascendiendo incluso las barreras idiomáticas, ya que Corden esbozó algunas palabras en español.