Bake Off Argentina: Dolli Irigoyen se hartó de un participante y su enojo se transformó en un meme

En una nueva emisión de Bake Off Argentina (Telefe), los participantes tuvieron que innovar en la preparación de postres clásicos de bodegón. El desafío presentó muchas dificultades para Gino “El Gaucho” Minucci, que no cumplió con las expectativas y además se llevó un reto de Dolli Irigoyen. Todo empezó cuando la cocinera se acercó a la estación del concursante y notó algo que la hizo enfurecer: una batidora y otro electrodomésticos en el suelo. Un error que la especialista le recriminó a los gritos.

“¡Esto es para que yo me caiga! ¡Gino nada va en el piso!”, reprochó la especialista cuando vio el caos que rodeaba al joven. Y la situación, no terminó en ese enojo. Al ver que estaba atrasado en la elaboración empezó a darle órdenes. “¿Para qué tanta cantidad? Yo creo que esa gorrita te tapa las ideas. ¿Todavía no está el pan remojado? ¡Por favor!”, exclamó mirando a la cámara con cara de indignación. Y, como era de suponer, su gesto se transformó en un meme instantáneamente en las redes sociales.

Pese al malestar que generó el desorden de la mesada y el retraso en las preparaciones, los jurado decidieron darle una mano para que pueda llegar con su presentación de un “milhojas de budín de pionono, dulce de leche, crema chantilly, con almendras al caramelo”. Incluso, tomándose la situación con humor, Betular le dio un consejo: “Tirá un poco de sal, exorcizá porque estás para atrás”.

Lamentablemente para el participante oriundo de Pérez Millán, Ramallo, provincia de Buenos Aires, ni siquiera la ayuda de los jueces fue suficiente para salvar su postre. Al momento de la degustación, no hubo ningún comentario positivo. “La idea no es mala, me gustó que lo hayas hecho en capas. Me parece diferente y me gustan los rellenos, pero quedó muy dulce. Antes de empezar a armar, tenés que pensar y probar lo que vas a poner en el plato”, le recomendó Pamela Villar.

En sintonía con su colega, Betular también cuestionó algunas de las decisiones que tomó el participante. “Esto no es una reversión: no es budín de pan, ni es pastel tres leches. No se qué es... Espero que vayas a la estación y, mañana cuando vuelvas, pruebe un bocado que nos deje contentos y te felicitemos”, señaló con cierta decepción. Tras esa palabras, que estuvieron muy lejos de lo que esperaba escuchar, Minucci aseguró que buscará revertir su imagen en el certamen. “Lo re intento, pero no me sale”, concluyó.