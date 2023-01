Barby Franco sorteará un auto 0 km si llega a los dos millones de seguidores en Instagram

Barby Franco, a casi un mes de convertirse en mamá por primera vez, agradeció por el apoyo diario que recibe en sus redes sociales y anunció cuál será el peculiar regalo que hará si alcanza una determinada cifra de seguidores.

“Si llegamos a los 2 millones sorteo un 0 km”, escribió la pareja de Fernando Burlando con total emoción porque logró superar el millón y medio de followers en su perfil de Instagram, a los que ella llama “amigos y tíos”.

A diario, Barby comparte fragmentos de su vida íntima con los usuarios que la siguen a través de Internet. Por eso, la modelo siente un profundo vínculo con ellos y buscó una manera de agradecerles y recompensarles todo el amor que le envían tras el nacimiento de Sarah. “Que se pudra todo”, lanzó y prometió sortear un auto 0 km. Barby Franco anunció que sorteará un auto 0 km entre sus seguidores. (Foto: Captura Instagram / barbaritafranco21).

Barby Franco hizo una tierna producción de fotos junto a su beba y la criticaron por cobrar para mostrarla

Barby Franco está viviendo a pleno su maternidad junto a su pareja, Fernando Burlando. La llegada de su hija Sarah fue algo que ambos esperaban hace tiempo y no dudaron en presentarla con una increíble producción de fotos para la revista Caras. La modelo y el abogado posaron para la tapa de la edición de esta semana y, por primera vez, mostraron a la beba de un mes.

Junto a su perrito, Barby y Sarah fueron las protagonistas de la portada y generaron furor en las redes sociales. Mientras muchos usuarios celebraron poder ver la carita completa de la beba que nació a mediados de diciembre, otros cuestionaron a sus padres por haberle dado la exclusiva a una revista. Barby Franco fue la protagonista de la revista Caras de esta semana (Foto: Instagram / revistacaras)

“No la mostraba no porque era chiquita, sino porque la iba a mostrar en una revista paga”, “Con razón no la mostraba: ¡CARAS paga más! Facturandingggg”, “Decía que la iba mostrar cuando sea más grande y era porque ya tenía arreglada la tapa con una revista jajaja”, “No tiene ni un mes y ya la hacen facturar...”, “Con la que tienen, ¿es necesario facturar tanto?”, fueron algunos de los comentarios en contra de la publicación.

Sin embargo, muchas personas estuvieron encantadas de poder ver a la pequeña Sarah con tiernas fotos junto a sus padres: “Hermosas Sarah y Barby, y lindo el perrito”, “Es preciosa”, “¡Qué hermosura de bebé!”, “Tiene tu naricita, Barby”.

Barby Franco compartió el tierno reencuentro entre Fernando Burlando y su hija Sarah: baile y mucho amor

La modelo Barby Franco sorprendió a sus seguidores de Instagram con una tierna historia en la que mostró la reacción del abogado al encontrarse con su bebé.

En las imágenes del video, se lo vio a Fernando muy contento de volver a tener en los brazos a su pequeña. Para celebrar el reencuentro, el papá decidió realizar un baile junto a Sarah y Barby al ritmo de la canción “La bomba loca”. En la historia que compartió en Instagram, la modelo escribió: “Llegó papá y bailamos juntos, estoy feliz porque lo extrañé”.

Burlando regresó a su mansión de Barrio Parque, luego de días de mucho trabajo. Además de formar parte del juicio por el crimen de Fernando Baéz Sosa, el abogado es también uno de los participantes del reality The Challenge Argentina, El Desafío, que comenzó sus grabaciones el 18 de septiembre y pronto saldrá al aire por Telefe.