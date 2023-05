Bombón de mi vida: las románticas fotos y videos que Tini le dedicó a De Paul por su cumpleaños

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul está en uno de sus mejores momentos. A pesar de algunos cuestionamientos mediáticos que tuvieron al principio cuando se confirmó que el jugador del Atlético Madrid estaba con la cantante tras la separación con Camila Homs, madre de los dos hijos de él, la pareja pudo surfear el momento y actualmente celebran el vínculo que formaron juntos.

Este miércoles fue un día muy especial para ambos porque Rodrigo De Paul cumplió 29 años. En ese sentido, la cantante le dedicó varias fotos y videos para celebrar el amor que se tienen y compartió momentos inéditos de la pareja. Es que en Argentina el cumpleaños del futbolista está recién arrancando mientras que en España, donde ambos están actualmente, ya pasaron varias horas de celebración.

Cuando las doce marcaron en Madrid, Tini subió a sus historias de Instagram una sucesión de imágenes de su novio o juntos y escribió. “Feliz cumple bombón de mi vida”, le dedicó y agregó: “Te amo tanto”.

Cabe destacar que, la popularidad de ambos en redes sociales es total. Ella supera los 20 millones de seguidores siendo una de las artistas más reconocidas del país y a nivel mundial mientras que él gracias a su consagración de Campeón del Mundo con la Selección Argentina cosechó más de 12 millones de usuarios en esta misma plataforma.

En las redes sociales se muestran muy enamorados

Las imágenes inéditas de la pareja reflejan el cariño que se tienen y que, aunque no compartan a diario o con frecuencia contenido juntos, no significa que no estén disfrutando de su relación. Allí, Tini subió una selfie donde están ambos besándose; imágenes de Rodrigo recién levantado, saliendo de la ducha, él solo en un yate, y muchas más. Se nota que las publicaciones son actuales porque ella está con el pelo súper oscuro, look que se realizó hace poco.

La foto que Tini subió de De Paul a sus redes

Y las imágenes siguieron y siguieron: Rodrigo comiendo helado, ambos descansando, selfies de él y varias videollamadas ya que por el trabajo de él y de ella, la pareja tiene mucha distancia en la relación. Es que Rodrigo está instalado en Madrid donde juega con su equipo y la artista viaja por el mundo con sus tours y giras gracias a la música.

El futbolista la acompaña cada vez que puede en su trabajo

Además de fotos también hubo vídeos: Tini compartió uno donde se lo ve a De Paul manejando mientras ambos bailan y cantan la canción Cupido, uno de los últimos sencillos de la cantante.

Incluso uno de los videos que la cantante subió fue en pleno set. Es que la Triple T lanzó el tema Me enteré junto a Tiago PZK. Y el video se convirtió en un verdadero suceso en YouTube, por lo que Tini decidió festejar con sus seguidores revelando un compilado de las mejores escenas pero del back y no del resultado final, dónde también la acompañó su novio.

Usuarios especularon que durante la última escapada a Ibiza, la pareja se habría comprometido aunque esta versión no fue confirmada

En la filmación se ve el momento en el que Stoessel se estaba peinando con de Paul al lado suyo en el motorhome y algunas tomas de los momentos más divertidos del descanso de la filmación.

Cabe recordar que, en las últimas semanas, surgió el rumor de que Rodrigo le había propuesto matrimonio a Tini durante un romántico viaje que ambos hicieron a Ibiza aprovechando la suspensión de la fecha de La Liga por la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Osasuna. Para el cumpleaños del futbolista la cantante usó las fotos de ambos en un yate por aquellas playas pero lo cierto es que esta versión no sé confirmó. Ninguno de los dos salió a blanquear ni a desmentir el compromiso, por lo cual la duda quedó instalada en sus fanáticos.