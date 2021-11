Britney Spears celebró el fin de la tutela y reveló algunas novedades

Después de 13 años de una exhaustiva batalla legal, Britney Spears es libre. La Justicia eliminó definitivamente la tutela que tenía su papá y que limitaba su vida tanto privada como profesional. Para celebrarlo, la cantante realizó un video en el que agradeció a los fans que impulsaron el movimiento #FreeBritney y explicó cuáles son las cosas que disfruta en este momento de su vida. Además, aseguró que sus padres deberían estar en la cárcel.

La cantante describió cómo se siente tras recuperar el control de sus ingresos y de sus propiedades. “Estoy agradecida por cada día en el que puedo tener las llaves de mi auto, ser independiente y sentirme como una mujer; poseer una tarjeta para ir al cajero automático, ver efectivo por primera vez en mi vida y poder comprar velas. Son pequeñas cosas, pero marcan una gran diferencia”, sostuvo.

Mirando fijo a la cámara, la princesa del pop afirmó que espera ser una inspiración para las personas que atraviesan una situación similar por culpa de un “sistema corrupto”: “Trabajé durante veinte años, trabajé mucho. Estoy acá para defender a las personas con discapacidades y enfermedades reales. Soy una mujer muy fuerte, así puedo imaginarme qué le hicieron a la gente”.

En un texto que acompañó el video, la intérprete de “Baby One More Time” dejó entrever que tiene muchas cosas más para contar sobre el maltrato familiar que sufrió. “Ni siquiera estoy mencionando todas las cosas malas que me hicieron y por las que todos deberían estar en la cárcel. ¡Incluida mi mamá que va a la iglesia!”, apuntó.

Spears estaría reservando esa información para contarla en una entrevista íntima con Oprah Winfrey, a quien arrobó en el posteo. “Estoy acostumbrada a mantener la paz en mi familia y mantener la boca cerrada, pero no esta vez. No lo olvidé”, concluyó.