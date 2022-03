Cande Tinelli venderá contenido erótico en una plataforma para adultos

En los últimos meses, muchas personalidades del espectáculo decidieron hacer contenido erótico para la plataforma Divas Play. Tal es el caso de Florencia Peña y Silvina Luna. Y ahora le llegó el turno a Candelaria Tinelli, quien decidió abrir su propio perfil, aunque en OnlyFans.

"Tengo una buena noticia", comenzó diciendo la influencer en una historia que subió en su cuenta de Instagram, en la que puso tres opciones: "Sale sorteo, hago un feat con Miley Cyrus, abro cuenta de Onlyfans".

Y en la siguiente publicación, la novia de Coti Sorokin hizo el gran anuncio. "Es un hecho, tengo OnlyFans". Lo realizó con una foto de su rostro y compartió un link para entrar al sitio.

El anuncio de Cande Tinelli en Instagram.

Al ingresar, se puede ver una página que dice Cande Tinelli con una foto de perfil donde se ve a la modelo posando. Ya hay dos publicaciones realizadas en la cuenta, pero sólo se pueden ver si uno está suscripto.

Según muestra el sitio web, la suscripción para ver las fotos subidas de tono de Candelaria cuesta 15 dólares por mes o 76,5 dólares los seis meses.

La página de Cande Tinelli.

Tinelli se caracteriza por subir fotos jugadas en sus redes. En sus posteos, la empresaria posa muy sexy con conjuntos de encaje e incluso en topless, frente al espejo del baño o en su habitación.



Flor Peña, otra de las famosas que decidió incursionar en el universo erótico, lo anunció en diciembre, y aseguró que lo hizo porque Instagram le censuraba muchas fotos subidas de tono. Aunque luego se supo que la plataforma le pagó una abultada suma en dólares.

Las fotos que la influencer comparte en Instagram.

"Acá los espero, para encontrarnos de otra manera. A pleno y sin tabúes. Me encanta saber que compartimos las ganas de ir por más”, se presentó Flor en su perfil de la plataforma.

“Voy a subir todas las cosas que no me permiten en Instagram. Los quiero invitar a que sean parte de esta fiesta porque ustedes saben que si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo, de mi sexualidad y que ustedes también lo hagan. Como quieran, donde quieran, con quienes quieran. Y como me parece interesante ser inspiración, los espero”, declaró Flor hace unos meses.

El sitio en el que se muestra Peña se llama Divas Play y es de origen inglés con base en Uruguay. “Tanto insistieron que les hice caso. Quería regalarles esta nueva posibilidad”, escribió en otro posteo acompañado con una foto hot donde lucía un body negro.

Silvina Luna fue otra que se sumó a esa plataforma e incluso hizo videos con Peña donde se las ve a ambas muy sexies posando juntas.