Catherine Fulop fue eliminada de MasterChef Celebrity y se quebró en su despedida

Este domingo los jurados de MasterChef Celebrity encararon un doble desafío: por un lado el desempate entre Tomás Fonzi y Malena Gunizburg, la misma cantidad de estrellas durante la última semana, y por el otro la gala de eliminación que dejó afuera a Catherine Fulop.

Fonzi y Guinzburg se enfrentaron en primer lugar cocinando una guarnición de papas pai a caballo, con la dificultad extra de que los huevos eran de codorniz. Pese a la pericia de Tomás en la cocina, una mala decisión lo terminó dejando fuera de juego por unas papas crudas.

Con la comediante mirando desde la comodidad del balcón, el resto de los famosos debieron afrontar una prueba crucial: deshuesar y rellenar una codorniz, para lo cual contaron con una masterclass de Donato de Santis.

CATHERINE FULOP, ELIMINADA DE MASTERCHEF CELEBRITY 3

Si bien todos los participantes se lo tomaron con mucha calma, lo cierto es que a los pocos minutos cayeron en la cuenta de lo difícil que resultaba la prueba y de los apremiados que estarían de tiempo.

Finalmente, tanto Catherine como Tomás Fonzi quedaron seleccionados por el jurado para ser eliminados, aunque Donato, Damián Betular y Germán Martitegui optaron por dejar afuera a la esposa de Ova Sabatini.

“A ustedes tres los adopto para mi vida porque son unos maestros”, dijo Cathy, dirigiéndose a los jurados. “Me divertí un montón, aprendí, y me encantó la rigurosidad de cada uno de ustedes. (…) Lloro, pero de emoción de haber venido a un maravilloso programa en el que ustedes hacen un esfuerzo increíble junto a esta belleza de gente, que desde casa no se ve”, cerró Fulop antes de abandonar las cocinas de MasterChef Celebrity.