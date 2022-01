Chano Charpentier emocionó con su saludo por las redes

El 2021 fue un año difícil para Chano Charpentier. El brote psicótico que sufrió el 26 julio por su adicción a las drogas y desembocó en un violento episodio policial que lo dejó al borde de la muerte ya quedó en el pasado y hoy el músico se muestra con más ganas que nunca de volver a los escenarios.

Tras ser dado de alta, Chano agradeció una y mil veces la nueva oportunidad que le dio la vida y se mostró sin rencores contra el efectivo de la Bonaerense que lo hirió de un balazo en su casa de Exaltación de la Cruz.

Ese día, su madre pidió ayuda a una guardia psiquiátrica por el estado emocional en el que se encontraba el cantante y el profesional que lo atendió -al no poder manejar la situación- solicitó intervención policial. Al lugar acudió el oficial Facundo Amendolara, quien al sentirse amenazado le disparó hiriéndolo en el abdomen por lo que el músico estuvo hospitalizado durante 3 semanas.

Ya repuesto de aquel episodio y en plena rehabilitación de su adicción, Chano apuesta a un 2022 con nuevos proyectos y mucho trabajo. Hoy, apenas pasados 4 minutos del primer día del año, tuiteó un profundo mensaje que emocionó a sus seguidores.

Según él mismo adelantó en su cuenta de Twitter, el 8 de enero se presentará en Paraguay, el 13 en Las Grutas, el 15 en Daireaux, el 20 en Mar del Plata y el 21 en Pinamar.

Chano viene de cerrar el 2021 con un mega show en el Luna Park, el 4 de noviembre, en el que revivió los éxitos de Tan Biónica, apenas tres meses después de haber sido dado de alta.

“Les quiero pedir perdón por preocuparlos, a mi familia, a todo el mundo... Les prometo que voy a cambiar. Esta vez sí. En serio, amigos. Los que escribimos somos lamentablemente autobiográficos... Yo no sé si lo mejor está por venir, pero me conviene pensarlo así. Cuando nos ponemos autocompasivos y en víctimas, creemos que tenemos derecho de vivir mal y a pasarla como el orto”, dijo el cantante como preludio al momento más intimista y emotivo de su recital, con entradas agotadas.

Antes de su triunfal regreso, Chano ya le había dado otra alegría a sus fans, con el lanzamiento del video de su nuevo tema Quarentina en todas las plataformas musicales.

“Una nueva canción. Una nueva vida. Aislación, vigilancia y susto, pero que me encierren con vos. Ya no se siente el perfume de las flores de septiembre, ni la vecina me saluda más. Y hace 17 años que no paro de olvidarme y que no para de llover. Me han quitado mi antiguo sueño de las multitudes. Con las manos limpias ya no se aplaude, todavía no es noviembre y no me quedan ganas. Todos adentro y haciendo caso. ¿Qué diría el loco Flaubert? La educación sentimental de nadie. Cambio amar a quien ya no me ama, por no amar. Cambiaría todo por vos. Cambio combinaciones infinitas de ideas de todos por caminar con vos. Y en lo inevitable de lo inevitable que me encierren con vos. Rezo por volver a verte. Al amanecer de un atardecer de noviembre. Cambiaría por vos”, es parte de la letra de la melodía que festejaron todos sus seguidores.

De acuerdo a lo que confesó Chano en una entrevista que le concedió a Juana Viale, el lamentable episodio que marcó su 2021 le sirvió para renacer. “Yo creo que Dios sabe por qué hace las cosas y a mí ese balazo me sirvió, más allá de que haya perdido el riñón y parte del páncreas y haya perdido el bazo? la bala entró y salió a tres milímetros de la columna por lo que podría haber no caminado nunca más”, se sinceró Chano que reconoció una vez más “haber tocado fondo” aquella noche.

“Fue un cuadro dantesco lo que pasó ese día. Pude hablar con el policía y le dije que yo no tengo ningún rencor y de hecho ojalá que no tenga ningún problema. Yo voy a decirle cuando declare al juez que no tengo ningún rencor y no quiero que de esto se genere un debate acerca (del accionar) de la policía. Quizás se le haya escapado el tiro”, completó sobre el balazo que recibió y provocó que sus días transitaran entre la vida y la muerte.