Charly García: Esperame ahí... invita la casa

Diego, estés donde estés, tomate un par de segundos para leer la carta que te escribió tu amigo Charly García... Recibiste infinitas muestras de amor en estas horas tan tristes, es cierto, pero el homenaje de este mito del rock te va a llenar el corazón. Imposible no llorar. Y reír. Y apreciar ese amor que Charly te dedicó ahora, aunque también lo hizo en otros días más felices. "Esperame ahí", te avisó. "Invita la casa", prometió ante los miles de seguidores de su Instagram. Ah, un pedido especial: "No te equivoques con el paraíso".

Hermosa carta de un hombre con el que tantas veces te sentiste identificado. Con el que compartiste toda una época de gloria, Música y fútbol. Idolatría popular.

En agosto de este año, en plena cuarentena, Charly te había enviado otro papel con su propia letra a tu casa en Brandsen ("Querido amigo: yo pasé por internaciones en las que gasté dos o tres años de mi vida, en clínicas, escuchando a psicólogos que niegan a 'gente diferente'. Es imposible que entiendan a 'gente diferente'. Te doy un consejo: seguirlos es una absurda estupidez y recordá que sos un genio y que todos te aman. Contá conmigo. Charly").

La anterior había sido una carta privada. La de este jueves es una manifestación pública. Una declaración con amor genuino. Mirá, Diego, acá, la carta completa.

Carta para el 10 : Nunca me voy a olvidar de nuestras charlas.

Cuando te pregunté: Qué título le pondrías a tu 2do gol a Inglaterra al toque me respondiste: “Miré el arco y esquivé patadas” Siempre me alucinó tu humildad y tu capacidad de ver las jugadas antes que todos .

Espero que estés en el club de los 27 con Kurt Cobain , Brian Jones y gente buena.

Espérame ahí...Invita la casa.

No te equivoques con el paraíso

PD Sabes lo que me dijo Jagger cuando yo trataba de pararte porque lo ibas a cagar a trompadas ?

“Éste no es el que juega al voley ? “ Rock and roll fierita!!!

Say no more I Love you