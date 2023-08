Cinthia Fernández iba ser candidata en una lista de Milei, pero la descartaron después de convocarla

A finales del año pasado, se conoció que a Cinthia Fernández le ofrecieron ser candidata a diputada en el partido de Javier Milei. Sin embargo, este jueves reveló por qué se cayó la propuesta y no siguieron las negociaciones.

“Tuvimos problemitas”, lanzó la panelista al aire de Bien de mañana (eltrece). Recordó que en noviembre del 2022 hubo una situación en TV que les molestó a quienes la había contactado y que por eso decidieron dar marcha atrás con la candidatura para La Libertad Avanza.

El conflicto apareció porque en ese momento Fabián Doman le había preguntado al aire de Momento D (eltrece) si le gustaría postularse como candidata en una lista de Milei. “Se ofendieron porque salió en todos lados, se hizo público”, explicó Cinthia sobre el argumento que le dijeron. Es decir, que quienes la convocaron no quería que se hiciera público la propuesta de sumarla a la lista de candidatos del partido.

“Yo fui calladita, pero no sabía que vos sabías”, sumó Fernández ya que no le había contado nada sobre el tema al conductor del programa. Según explicó, llegó a tener dos reuniones, pero recalcó que no llegó a aceptar la propuesta, sino que simplemente se lo ofrecieron.

Cabe recordar que Cinthia ya había sido candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas de 2021. La campaña había estado centrada en cuestiones vinculadas al incumplimiento de los derechos de madres e hijos.

“Yo saqué 90 mil votos, más lo que me chorearon. Iría por la Provincia. Tengo ganas y miedo. Las ganas son porque me fue muy bien, pero todo el mundo me criticó y se me rio en la cara”, explicó ella el año pasado cuando contó que la habían propuesto formar parte de una lista del libertario.