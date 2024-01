Cinthia Fernández reveló cuánto dinero le pasa Matías Defederico de manutención para sus hijas

Este miércoles, al aire de A la tarde (América) dijeron que Cinthia Fernández y Matías Defederico habían llegado a un acuerdo económico después de años de litigios, demandas y señalamientos vía medios y redes sociales. Sin embargo, en el programa de Karina Mazzocco habrían dado una cifra errónea del dinero que el exjugador de fútbol le va a pasar a la mediática por la manutención de sus hijas Charis, Bella y Francesca.

En las últimas horas, la panelista publicó un video en sus historias de Instagram en el que desmintió a los periodistas y reveló el verdadero monto.

“No me va a pasar una cuota mensual de 1250 dólares. Si hubiesen chequeado la información y no inventaran, como hacen todos los días con todos los temas, y si fueran profesionales, se enterarían que los 1250 dólares son anuales. Una vez por año solo me va a pasar 1250 dólares”, dijo notablemente molesta.

En el mismo tono, sumó: “Lamentablemente este acuerdo se hizo público, andá a saber por qué, por arte de magia, así que nada, estoy aclarando mi posición. Bastante distinto a lo que contaron, ¿no?”.

“Si hacés el cálculo, 1250 dólares dividido 12 te da que la cuota que es de 55 pasa a 100 mil, pero bueno, es una cuota anual. Una vez al año me llega Papá Noel, no todos los meses, me encantaría, pero bue, estoy contenta igual”, agregó Fernández de manera irónica. Por último, cerró despachándose contra la conductora: “Ustedes sigan en ese circo magnífico. Programa pedorro, Karina Mondongo, Chirolita, y compañía”.

Filtraron el acuerdo secreto que habrían firmado Cinthia Fernández y Matías Defederico para dejar de pelearse

En un primer lugar, Defederico habría cedido el 50% de la casa que compartía legalmente con la mediática, así que ella obtuvo el 100% del inmueble. Las deudas del exdeportista sobre los pagos de la vivienda se descontarían de este porcentaje, pues la propiedad estaría valorada en 600 mil dólares.

En segundo lugar, ninguno de los dos podrá referirse públicamente a sus conflictos de forma violenta o injuriosa.

Además, la periodista Paula Galloni aportó que uno de los pedidos que hizo el exdelantero para avanzar con el proceso de negociaciones, fue el de “Prohibir la salida del país a Cinthia sin la autorización de un juez”. De hecho, la panelista aseguró que la modelo debió conseguir los permisos necesarios para poder llevar a las nenas a su último viaje hacia Punta del Este.