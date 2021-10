Cinthia Fernández trató de miserable a Matías Defederico en el día de su cumpleaños

Cinthia Fernández celebró su cumpleaños en LAM junto a Ángel De Brito y sus compañeras de programa. En este día especial para ella, como no podía ser de otra manera, las angelitas le consultaron si su ex Matías Defederico le había regalado algo.

Ángel le aseguró que en Los ángeles de la mañana le harían un pequeño homenaje con todos sus enemigos. “No terminamos más. ¿Tenés tiempo?”, le preguntó Cinthia. “¿Cuántos cumplís?”, quiso saber De Brito. “Treinta y cuatro”, le respondió la angelita.

Luego, Pia Shaw lanzó: “Lo mejor es el saludo de Matías Defederico”. “¿Ya te saludó?”, buscó ahondar Mariana Brey al respecto tras las palabras de su compañera. “¿Eh? ¡No, no, no! ¡Chicos! ¡No! ¡No hay chances, no hay chances!”, aclaró la panelista rápidamente.

Mariana abrió el debate sobre si una ex pareja se acuerda del cumpleaños de la madre de sus hijos o no, y Yanina Latorre aseguró que deberían hacerlo. Incluso cree que deberían regalarles algo cuando los niños son pequeños.

“Mi mamá, todos los años”, deslizó Cinthia repentinamente para luego explayarse al respecto: “Me lo compra mi mamá todos los años”. “Ahora que viene el día de la madre”, destacó Yanina. “Yo sí regalo. hago que las nenas le regalen”, se diferenció la angelita de Matías Defederico.

La mamá de Cinthia Fernández le regaló un desayuno por su cumpleaños

La angelita, Cinthia Fernández cumplió 34 años y su madre tuvo un tierno gesto para con ella en su día especial. La panelista del programa cuya conducción está a cargo de Ángel De Brito compartió que su progenitora la llamó por teléfono para asegurarse que el desayuno que le encargó le llegara en tiempo y forma.

“Mi mamá me cagó la sorpresa porque en realidad, llegó después”, contó Cinthia en medio de risas. “Todo muy normal en mi vida. Me llamó y me dijo: ¿Te llegó algo? Y le digo: '¿Qué me tenía que llegar? ¡Mamá me cagaste la sorpresa!”, cerró.

Canal 13