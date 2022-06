Coldplay es récord: anunciaron su décimo show en River y superan a Roger Waters

Es un nuevo récord: nada más y nada menos que 10 shows en la cancha de River. Coldplay anunció un nuevo recital en Argentina y así superó a Roger Waters, que había hecho nueve en 2012. La nueva fecha es el martes 8 de noviembre.

En diciembre del año pasado Coldplay anunció su regreso a la Argentina. La alegría de los fanáticos era de esperarse: la relación de la banda comandada por Chris Martin con el público local quedó sellada a fuego cuando eligieron al país como lugar de inicio y de cierre de su gira “A Head Full of Dreams”, entre 2016 y 2017. Con la pandemia en el medio y el lanzamiento de su nuevo álbum, Music of the Spheres, el paso por Buenos Aires prometía ser un éxito.

Lo que nadie imaginaba era la magnitud del fenómeno: a cada fecha agregada, los fanáticos colmaron la plataforma de ventas y agotaron todas las localidades en cuestión de horas. El anuncio de la décima fecha los convierte en la banda con más show en la cancha de River en una gira. Coldplay ya lleva vendidas más de 550 mil entradas.

Una gira sustentable y compromiso ambiental

Coldplay anunció que el “Music Of The Spheres World Tour” será totalmente sustentable gracias al compromiso de la banda con el medio ambiente. Así, van a reducir en un 50 por ciento la emisión de dióxido de carbono y alimentarán el escenario casi en su totalidad con energía renovable de bajas emisiones.

Además, incluirá que los estadios introduzcan grifos aireados e inodoros de baja descarga para minimizar el desperdicio de agua. Otra de las propuestas será ofrecer vasos de aluminio reutilizables para su staff y para los fanáticos con el fin de eliminar la venta de botellas de plástico. Todo el merchandising se obtendrá de forma sustentable y donarán el 10 por ciento de las ganancias totales a organizaciones sociales y ambientales.

En cuanto a las pulseras LED que le dan a cada asistente estarán hechas de materiales compostables a base de plantas.

Dónde y cómo conseguir las entradas

El paso local de la gira “Music of the Spheres” tiene diez fechas: el 25, 26, 28 y 29 de octubre, y el 1, 2, 4, 5, 7 y la nueva del 8 de noviembre en el Estadio River Plate.

Las entradas para el nuevo show se pondrán a la venta desde este martes a las 12 en la página de AllAccess.