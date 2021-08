Cómo fue el baile del caño de Pampita en ShowMatch

“Yo disfruto mucho bailar y me animo aunque haga el loco, pero la producción me premia el gusto y es un sueño para mí”, le dijo Carolina Ardohain a Marcelo Tinelli en la emisión del lunes por la noche de ShowMatch luego de haber realizado una performance en el caño.

A 18 días de haber sido mamá por quinta vez, fue la propia modelo quien tuvo la iniciativa de volver a la pista más famosa del país, aquella en la que supo brillar como participante y en la que hoy se destaca como jurado. Curiosamente, en este último ritmo tomó la decisión de puntuar con un cero a todas las parejas que tuvieron reemplazo por no haberlo siquiera intentado.

Y fue ella misma quien quiso bailar el caño. Consultó con su médico, quien le dio las indicaciones sobre los movimientos que tenía permitido hacer y los cuidados que debía tener, se lo planteó a la producción, que accedió a su pedido. Y, casi sin ensayo previo, mostró su talento y destreza al aire.

Como en cada gala, Pampita, junto a su equipo de asesores de vestuario, había elegido un look para desempeñarse como jurado. Minutos antes del final del programa, mientras Marcelo Tinelli la presentaba, se la vio a un costado de la pista cambiándose y preparándose para bailar. Nada de regresar a su camarín: no tuvo reparos es hacerlo ahí mismo, adelante de todos.

Con un conjunto negro, y botas engomadas -que la ayudarían a trepar el caño-, la conductora nunca quitó su sonrisa de su cara. Hacía mucho tiempo que esperaba volver a bailar. Su marido, Roberto García Moritán, la miraba detrás de cámara, mientras su beba Ana la esperaba en su camarín.

Hernán Piquín -compañero suyo en el jurado de La Academia- le alcanzó un tarro con talco para que pudiera sujetar el caño sin rebasarle, y ya lista para su presentación, Pampita hizo una salvedad: “No voy a bailar...”, dijo en referencia a los pasos que haría segundos más tarde y que incluyeron trucos, destrezas y pasión por lo que estaba haciendo.

La conductora bailó con todo su cuerpo, con toda su expresión, su cabeza y hasta con su pelo: lo llevó suelto y se movió al ritmo del tema que la producción pensó especialmente para ella cuando se acercó a proponerle la iniciativa de mostrar sus destrezas.

“Ella quiso bailar y se lo armamos”, dijeron a Teleshow desde la productora de LaFlia y destacaron que la propia conductora aclaró que no sería una coreografía ensayada ya que no tenía tiempo para prepararla. Sin embargo, eso no se notó al aire: improvisó una performance y sorprendió hasta a sus propios compañeros de jurado.

Todos los presentes en el estudio aplaudieron de pie. “¡Impresionante!”, celebró Tinelli, con quien la modelo se fundió en un conmovedor abrazo, y quien destacó que hace menos de 20 días la modelo había dado a luz a su hija por parto natural.

“No podía hacer muchas cosas porque no tengo abdominales todavía”, señaló y reprodujo las palabras que le dijo su médico cuando fue a consultarle sobre sus ganas de volver a bailar: “Subí y bajá”, fue conciso el profesional que no le permitió hacer demasiados acrobacias en el caño.

Así y todo, Carolina sorprendió con cada movimiento en la pista. “Fue imposible hacer trucos invertidos porque no me reacciona todo esto”, dijo señalando su cuerpo, aquel con el que superó sus propias expectativas.