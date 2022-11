Confirmaron que Fabián Gianola irá a juicio oral por abuso sexual

El actor Fabián Gianola irá a juicio oral por la denuncia de Viviana Aguirre por abuso sexual. En una conversación exclusiva con C5N la locutora explicó que "lo que queremos hoy no es algo económico sino es que la gente vea que no puede quedar impune".

La denuncia inicial de Aguirre fue fundamental para iniciar una investigación a la que se sumaron más testimonios de víctimas. La locutora expresó que se sintió sorprendida ante el accionar de la justicia, pero que esperaba la resolución.

"Parecía que nunca iba a llegar, pero bueno, las cosas se están dando como corresponde. Es fundamental que él vaya a juicio oral, el viene cometiendo estos hechos desde hace tiempo", explicó Aguirre.

En cuanto a las denuncias que se fueron sumando de: Mabel Gagino, Sandra Villaruel, Jazmín Laport y Sabrina Artaza, la locutora comentó que es fundamental su voz para el juicio oral y cuando las llamen para brindar testimonio.

"No importa si es Fabián Gianola o quien sea, creo que esto se tiene que terminar, los abusos los acosos laborales; todos estamos esperando la resolución de la justicia y que tenga una condena como corresponde", sentenció Aguirre.

Cuál fue la denuncia de Viviana Aguirre a Fabián Gianola

Aguirre explicó que en un comienzo empezaron los acosos a nivel telefónico y después pasaron a lo corporal: "Cuando te iba a saludar siempre te tiraba el cuerpo encima, te quería toquetear, buscaba el roce físico". A partir de esto ella "lo habló con él en repetidas oportunidades", pero su actitud no cambiaba.

Añadió también que en un momento empezó a culparse a sí misma por la forma en que iba vestida a trabajar y que todas esas situaciones pasaron en menos de un mes.

"No podía ni siquiera hablar en la radio, cuando empezaron los tocamientos ya era demasiado, me metió la mano y me tocó las partes íntimas", aseguró Aguirre, en ese momento decidió abandonar el programa.