Convocatoria de la Orquesta Sinfónica Nacional

La Orquesta Sinfónica Nacional convoca a músicos e intérpretes argentinos, nativos o naturalizados, mayores de edad, interesados en sumarse a las Audiciones musicales que el elenco realizará para cubrir cargos de oboe, fagot, clarinete, corno, placas y accesorios, violines, violas y violoncellos, en esta temporada 2022 de conciertos.

Vale destacar que las designaciones transitorias en el marco del Decreto N° 973/2008

Las inscripciones comenzarán el lunes 21 de febrero y serán a través del siguiente formulario on line

(donde deberán consignarse datos personales y adjuntar Curriculum y DNI):

https://bit.ly/AudicionesOSN

Audiciones: del 10 al 22 de marzo en el Centro Cultural Kirchner

Los instrumentistas deberán presentarse con su acompañante de piano (deberán informar nombre, apellido y DNI al momento de la inscripción)

Los solos y/o fragmentos orquestales podrán descargarse en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1ZNWosKrvQ5-DQ64BmrXyanf0nzLgnihx

Informes o consultas: [email protected]

Las audiciones se llevarán a cabo en la sede de la la Orquesta Sinfónica Nacional, Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151, CABA) – Sala de ensayo del 3er. Subsuelo según detalle a continuación:Cargo: 3º Fagot (Solista B), 2º Suplente del 2º

Fecha de audición: Jueves 10 de marzo, 13 hs.

Cierre de inscripción: Lunes 7 de marzo



Prueba:

a) Obra impuesta:

i. W. A Mozart: Concierto para Fagot y orquesta, en Si bemol Mayor, K 191(con cadencias)



b) Pasajes y solos orquestales:

i. H. Berlioz: Sinfonía Fantástica (tercer, cuarto y quinto movimiento)

ii L. v. Beethoven: Concierto para violín y orquesta (segundo y tercer

movimiento)

iii. L. v. Beethoven: Cuarta Sinfonía (cuarto movimiento)

iv. W. A Mozart: Obertura de las Bodas de Figaro

v. M. Ravel: Bolero

vi. M. Ravel: Concierto para piano y orquesta en Sol(primer movimiento y parte

de fagot 1 y 2 del tercer movimiento)

vii. M. Ravel : Alborada del gracioso

viii. N. Rimski Korsakov: Scheherezade, op 35

ix. P. Y. Tchaicovsky: Quinta Sinfonía(tercer movimiento)

x. P. Y. Tchaicovsky: Sexta Sinfonía (primer movimiento)



Cargo: Primer Oboe

Fecha de audición: Jueves 10 de marzo, 13 hs.

Cierre de inscripción: Lunes 7 de marzo



Prueba

a) Obra impuesta

i. W.A.Mozart, Concierto para Oboe. Completo



b) Pasajes y solos orquestales:

i. J.Brahms. Sinfonia No. 1. Primer Movimiento. desde el compás 25 hasta el 33 y desde letra N hasta el compás 426. Segundo movimiento desde el compás17 hasta el 23 y desde el compás 38 hasta el compás 43

ii.J.Brahms. Concierto para violín. Segundo movimiento. hasta el compás 32

iii.M.Ravel Le tombeau de Couperin: Preludio

iv.R.Strauss Don Juan desde letra L hasta N

v.P.I .Tchaicovsky. Sinfonia No. 4. Segundo movimiento hasta el compás 21

vi. L. Van Beethoven.Sinfonia No.3 Marcia funebre hasta la letra A, compás 69 a 76



Cargo: Primer Corno

Fecha de audición: Lunes 14 de marzo, 13 hs.

Cierre de inscripción: Miércoles 9 de marzo



Prueba

a) Obra impuesta:

W. A. Mozart: Concierto para corno Nro 4: de letra B a compas 153. Sin cadenza.



b) Pasajes y Solos orquestales

I. P. I Tchaicovsky: Sinfonía Nro. 5 - Segundo movimiento

II. L. v. Beethoven: Sinfonía Nro 7 - Primer movimiento

III. R. Strauss: Till Eulenspiegel – Solo del comienzo

IV. G. Mahler: Sinfonía Nro 9 - Solo final primer movimiento

V. R. Strauss: Vida de héroe - Comienzo



Cargo: Segundo Clarinete

Fecha de audición: Miércoles 16 de marzo, 13 hs.

Cierre de inscripción: Miércoles 9 de marzo



Prueba

a) Obra impuesta:

W.A. Mozart: Concierto para Clarinete

b) Pasajes y Solos Orquestales

I. M. Ravel. Daphnis y Cloé. Suite n. 2

II. P. I. Tchaicovsky: Sinfonía N° 5

III. F, Mendekssohn: Sueño de una noche de verano

IV. B. Smetana: La novia vendida

V. H, Berlioz: Sinfonía Fantástica

VI. Z. Kodaly: Danzas de Galanta

VII. N Rimsky Korsakov: Scheherazade



c) Lectura a primera vista



Cargo: Placas y accesorios

Fecha de audición: Miércoles 15 de marzo, 13 hs.

Cierre de inscripción: Viernes 11 de marzo



Prueba

a) Obra impuesta

J. S Bach: Concierto en La menor para violín y orquesta, 1er. Mov (adaptación Morris Goldemberg para xilofón y piano)



b) Obra a elección para vibrafón solo

c) Fragmentos orquestales

Partes de xilofón

I. G. Gershwin: Porgy and Bess

II. D. Kavalevsky : Colas Breugnon

III. O. Messiaen : Pájaros exóticos

Partes de Glockenspiel

IV. P. Dukas: Aprendiz de hechicero

V. W. A. Mozart: Flauta Mágica

VI. N. Rimsky-Korsakov: La gran pascua rusa

Partes de Tambor

VII. S. Prokofiev: Teniente Kijé

VIII. N. Rimsky-Korsakov: Scheherazade, Mov. III-IV

Partes de Pandereta

IX. A. Dvorak: Obertura carnaval

Parte de Castañuelas:

X. N. Rimsky-Korsakov: Capricho español, Fandango Asturiano



Cargos: Primer y segundo violoncello (Solistas A y B) // Tercer violoncello (suplente de solista)

Fecha de audición: Jueves 17 de marzo, 13 hs.

Cierre de inscripción: Lunes 14 de marzo



Prueba

a) Obra impuesta

J. Haydn: Concierto para cello Nro. 2 en Re Mayor - Primer movimiento con cadencia

b) Pasajes y solos orquestales.

I. R. Strauss: Vida de héroe, Op. 80 – Desde el comienzo al compas 24 incluido.

II. A. Ginastera: Variaciones concertantes – Primer movimiento

III: J. Brahms: Concierto para piano Nro. 2 – Tercer movimiento



Cargos Violines Fila

Fechas de audición: Lunes 21 / Martes 22 de marzo, 13 hs.

Cierre de inscripción: Martes 15 de marzo



Prueba

a) Obra impuesta:

W. A.Mozart, Conciertos Nº 4 ó 5: primer movimiento con cadencia.



b) Fragmentos orquestales:



I. W.A.Mozart Sinfonía n° 39 K543 IV° movimiento Finale hasta letra A.

II. J.Strauss: Don Juan: parte de 1er. violín 1a. carilla.

III.F. Mendelssohn Scherzo de Sueño de una noche de verano hasta el 6º compás de la letra D.



c) Lectura a primera vista.



Cargo: 1ra y 2da. Viola (Solistas A y B)

Fecha de audición: Martes 22 de marzo, 13 hs.

Cierre de inscripción: Miércoles 15 de marzo



Prueba

a) Obras impuestas:

I. J. Stamitzc: Concierto para viola y orquesta. Primer movimiento con cadencia.

II. B. Bartok / P. Hindemith o W. Walton –Concierto para viola y orquesta. Primer Movimiento



b) Pasajes y solos orquestales:

I: B. Bartók: Concierto para orquesta. 5to. Movimiento. Compases 126 a 147, 196 a 252 y 409 a 429.

II. J. Brahms: Sinfonía número 4. 3er. Movimiento. Comienzo hasta letra B.

III. W. A. Mozart: Obertura Las Bodas de Fígaro. Comienzo hasta letra B.

IV. P. I Tchaikovsky: Sinfonía número 6. Allegro non troppo hasta compás 38. Letra B hasta compás 79.

V. G Rossini: Obertura La Gazza Ladra. Allegro hasta compás 147.

VI. R. Strauss. Don quijote. Número de ensayo 14 a 18 y 26 hasta 34.