Coti aseguró que en Gran Hermano censuraron los comentarios gordofóbicos de Romina: La cuidan un montón

Coti Romero opinó sobre Romina Uhrig, la participante de Gran Hermano (Telefe) que en estas últimas horas quedó en el centro de la polémica por decir que una de sus hijas estaba “más gordita”.

La joven correntina habló en Mañanísima (Ciudad Magazine) y se refirió a los comentarios hirientes que recibió por parte de la exdiputada, quien criticó su aspecto físico. Además, sorprendió al expresar que la producción del reality la “cuida un montón” a Uhrig porque esos dichos jamás se emitieron.

Qué dijo Coti Romero sobre las críticas que recibió de Romina Uhrig

“Habló de mi cuerpo, dijo que estaba regorda, que yo comía un montón y que todo se me iba para las piernas”, expresó Coti Romero en el ciclo de espectáculos. Ante la sorpresa de Estefi Berardi y Pampito, porque nunca escucharon esas palabras, la influencer lanzó: “Porque no lo pasaron. Se la cuida un montón”. Cuando estaba dentro de la casa, Coti protagonizó una feroz pelea con Romina y Julieta por haber nominado a Daniela, a partir de ahí, jamás pudieron reconciliarse. (Foto: Captura Telefe)

“Yo estaba acostada en la pieza, con los ojos cerrados, y habrá pensado que estaba durmiendo. Eso no es nada comparado a todo lo que dijo de mí”, sumó la joven correntina sobre ese episodio en el que escuchó las opiniones repudiables por parte de Romina.

Sobre este tema, la influencer confesó que está muy cansada de los mensajes de odio que recibe de los fanáticos de Uhrig y Julieta Poggio, quienes la tildan de “traicionera” o mala persona por su juego en Gran Hermano. Por eso, contó que ellas le criticaron su aspecto físico en varias oportunidades pero que jamás se emitieron en la transmisión de Gran Hermano.

“Está más gordita”: Romina Uhrig reaccionó a una foto de una de sus hijas y fue repudiada por su comentario

Los familiares de los participantes de Gran Hermano (Telefe) ingresaron a la casa con una caja misteriosa. Este martes revelaron que se trataba de regalos -fotos, osos, golosinas y más- para sus seres queridos.

Romina Uhrig fue sorprendida por su sobrino Fabián que, entre otras cosas, le obsequió un collage de fotos de sus tres hijas, Mía, Felicitas y Nina.

A pura emoción, con una mezcla de risas y llanto, la participante miró la cartulina con las fotos y se las mostró a sus compañeros. “Ay, Mía está más gordita”, lanzó. “Está más grande, Ro”, la corrigió Santiago del Moro. “Está muy grande”, reafirmó ella, mientras su sobrino destacaba que estaban hermosas y que participaron del armado de la caja. La reacción de Romina de "Gran Hermano" cuando vio una foto de sus hijas fue repudiada por los televidentes. (Foto: Captura telefe

Sin embargo, la opinión de Romina sobre el cuerpo de sus hijas no terminó ahí. Minutos después, volvió a mostrarles las fotos a sus compañeros de reality y añadió: “Mirá, Feli está más gorda”.

Esto no pasó inadvertido para los usuarios de Twitter que la volvieron tendencia en redes. “Repitió recién lo de 'está más gorda' señalando a una nena de cuatro años”, “'Feli está más gorda'. Dios santo, no puede estar un minuto sin opinar de cuerpos ajenos. Ni sus propias hijas se salvan”, “'Mirá, Feli está más gorda'. Volvió a decirlo. No puede ser, no tiene arreglo”, fueron algunas de las opiniones que más se repitieron.