Coti Romero se cansó de las críticas en las redes y apuntó contras sus detractores: "Así soy yo"

Desde que Coti Romero abandonó la casa de Gran Hermano (Telefe), se convirtió en una de las figuras más solicitadas para publicitar diversas marcas y emprendimientos. Tras su salida se abrió un mundo de posibilidades a través de propuestas laborales, intercambios vía redes sociales y una amplia proyección mediática.

Sin embargo, la fama instantánea de la ex “hermanita” trajo consigo un sin número de críticas y señalamientos por parte de usuarios a través de las redes sociales que no distinguen entre su verdadera personalidad y el personaje que desarrolló para el reality. Coti se sinceró con sus fans para que la conozcan más allá de su paso por "Gran Hermano". (Foto: Instagram / cotyrommero)

Por esta razón, Coti posteó en su usuario de Instagram un sincero descargo en el que expresó: “Esta soy yo, Constanza Romero, una chica común y corriente, a diferencia de lo que dije en el casting; esta es la real Coti, la que no se puede guardar nada porque le brota por los poros”, escribió la exconcursante.

Además, la novia de Conejo reconoció que en cuanto a la percepción que otros tienen de ella, no hay punto intermedio: “Soy una persona a la que llegas a amar o a odiar, pero sé que la gente que me llega a amar, realmente lo hace con todo su corazón y es lo que más me importa”. La ex "Gran Hermano" habló tras recibir críticas por sus retoques estéticos. (Foto: Instagram / cotyrommero).

Para cerrar, la correntina dejó en claro que no va a desistir hasta alcanzar sus metas personales: “Recuerden que todo lo que dan vuelve y que todo pasa por algo (y si no pasa, también es por algo). Yo sé que el hecho de estar hoy acá, no es casualidad y, por eso, voy a seguir luchando y a nunca bajar los brazos”.

Al completo: el comunicado de Coti para sus seguidores

“Ésta soy yo, Constanza Romero, una chica común y corriente, a diferencia de lo que dije en el casting; ésta es la real Coti, la que lucha por cumplir sus objetivos, la que defiende sus ideales a morir, la que no se puede guardar nada porque le brota por los poros, la que llora cuando se siente frustrada, sobreprotectora con la gente que ama, un amor para muchos, un dolor para otros, la que no mide más de 1,57 pero se quiere comer el mundo y la que no puede controlar su impulsividad.

Así soy yo, amo la comida, no me da culpa, disfruto mucho viajar y mirar películas, no me gusta el gimnasio, (lamentablemente) prefiero los deportes competitivos, la competencia es mi combustible. Desde que tengo memoria soy terrible, la gente siempre se acuerda de mis travesuras, me encanta dejar huellas.

Soy una persona a la que llegas a amar o a odiar, pero sé que la gente que me llega a amar, realmente lo hace con todo su corazón y es lo que más me importa.

Considero que tengo muchísima suerte, porque la gente de mi alrededor no me ha soltado la mano, y porque siempre que me propuse algo, lo logré, no importaba que tan loco o imposible fuera, siempre le puse muchas ganas a todo lo que hacía y era ir por todo siempre, por más que muchas me tocó pasar por injusticias y a veces sentía que ya no podía más.

Desde chiquita siempre soñé con estar en la tele, ser conocida, que haya gente hablando de mí… Muchos de mis sueños ya se cumplieron, le debo todo a Dios, a mi familia, a mis amigos, a mi gente; no sabes lo agradecida que estoy con todo el amor que he recibido.

Recuerden que todo lo que dan vuelve y que todo pasa por algo (y si no pasa, también es por algo). Yo sé que el hecho de estar hoy acá, no es casualidad y por eso voy a seguir luchando y a nunca bajar los brazos.(Nunca dejen que nadie les diga que no pueden)”.