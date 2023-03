Coti Romero contó las cosas que la producción le prohibió mencionar en un debate

A pesar de que Gran Hermano haya finalizado, los escándalos de los participantes siguen saliendo a la luz. En este caso fue Coti Romero quien contó en un streaming con Agustín que la producción le prohibió hablar de dos temas en particular que tienen que ver con Julieta y Romina.

“¿Por qué no le dijiste lo de popo primero en el debate cuando discutiste con ella?”, le preguntaron en el stream. Esta pregunta hizo referencia al accidente que ocurrió en la casa con excremento y culpan a la tercera finalista de haber sido ella.

Sin embargo, en televisión está prohibido hablar sobre ese tema, por eso los jugadores aprovechan por redes sociales. “No me dejaron”, explicó la influencer. Luego contó que no fue el único tema por el que fue censurada por las autoridades.

“No me dejaron, igual que cuando fue el debate de Romi me dijeron que me tranquilice y que no diga…”, agregó. En ese caso, se trató de toda su vinculación política y los bienes por los que fue cuestionada desde afuera de la casa.

Explotó la interna en Gran Hermano: un participante lanzó una fuerte acusación contra Del Moro

A pocos días de la finalización de Gran Hermano que dio por campeón a Marcos por más del 70% de los votos, uno de los exparticipantes apuntó fuertemente a Santiago Del Moro y lo acusó de falta de humildad. Fue Maxi Guidici el que lo acusó mediante redes sociales.

“Ni siquiera una foto te sacaste con nosotros. Sos crack, pero te faltó humildad para ser un grande”, expresó el exparticipante en un tuit y, sin decir de quién se trataba a pesar de los constantes comentarios para que amplíe la información, se le escapó un “me gusta” en un tuit respuesta.