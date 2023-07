Coti Romero reveló el efecto que tuvo en ella separarse de El Conejo y la exposición mediática: "Perdí siete kilos"

Tras separarse de Alexis “El Conejo” Quiroga, Coti Romero contó en un posteo de Sofía “Jujuy” Jiménez que está tomando antidepresivos y yendo a terapia. Este martes, la correntina reapareció en LAM (América) y reveló que debió alejarse por un tiempo de los medios no solo por el duelo de su relación, sino porque se sintió agobiada por la fama.

“Creo que ninguno de los dos estaba acostumbrado a todo esto y me parece que es lo que le pasa a la mayoría. Por ejemplo, creo que Agus (Guardis) también le pasa. Al principio, cuando uno sale de la casa, dice: 'bueno, puedo con todo', pero luego se da cuenta de que no”, comenzó explicando la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) haciendo referencia a la exposición después del reality.

“Los desbordó la fama”, le contestó Ángel de Brito, conductor del programa. Ella contestó: “Se podría decir que sí”. Reflexiva, añadió: “Está bueno que uno acepte también eso, porque por ahí yo decía: 'yo puedo con todo porque siempre pude con todo' y de repente me di cuenta de que no. De que tenía que tratarme, de hacer terapia y no está mal eso y está bueno que se visibilice, porque hay algunas personas que piensan que está mal o que es para locos. Es muy importante la salud mental”. Coti Romero dejó caer un fuerte mensaje en una de las últimas publicaciones de Sofía Jujuy Jiménez (Foto: Instagram / sofijuok)

Consultada por sus sensaciones al ver una nota de su ex llorando tras la ruptura, Romero opinó: “Realmente no vi nada, ninguna nota que él daba. Me fui a mi pueblo, traté de enfocarme en mí”.

Acto seguido reveló cuántos kilos perdió después de cortar el vínculo con el cordobés y relató que tuvo que alejarse del foco de los medios: “Traté de encontrarme de nuevo porque sentía que me estaba perdiendo, como que no tenía esa chispa como cuando no estaba en los medios en su momento o cuando había arrancado recién Gran Hermano”. Y sumó: “Si bien perdí como siete kilos, pasé un momento re difícil, ahora me valoro mucho más y me volví a encontrar de nuevo con lo que era”.

Coti Romero le abrió la puerta a una reconciliación con Alexis “El Cone” Quiroga

La correntina confirmó que fue ella quien decidió terminar el vínculo con El Cone. “Después volví, hablé con él, le dije que en realidad lo quería muchísimo todavía y que me parecía que quería intentarlo de nuevo en ese momento. Él me dijo que también me quería, pero que pensaba que lo mejor era enfocarse cada uno en sus proyectos”, comentó la joven influencer. Coti estuvo en pareja con "El Cone" desde las primeras semanas del reality hasta el 14 de junio (Foto: Twitter/cotyrommero)

En ese sentido, añadió “Ahí dije: 'bueno, listo, creo que lo mejor es que me vaya de nuevo a mi pueblo y ahí tratar de encontrarme'. Ahí me volvió a mandar mensajes como diciendo que quería intentarlo otra vez y que estaba arrepentido de eso”.

Por último, Coti le abrió la puerta a la reconciliación con su ex: “Ahora estamos hablando porque ninguno quiere volver a pasarla mal por conflictos innecesarios”.