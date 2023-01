Crece el escándalo: confirman el romance entre Wanda Nara y Keita Baldé

El Wandagate está más vigente que nunca con la bomba que estalló en Intrusos (América TV) hace apenas dos días al destapar que la escapada a Dubai de Wanda Nara no tuvo otro objetivo más que encontrarse con el futbolista senegalés Keita Baldé, con quien estaría viviendo un explosivo romance que vendría de hace tiempo cuando Mauro Icardi jugaba con él en el Inter de Milán.

Así las cosas en una nueva comunicación con el periodista español Jordi Martin, quien reveló la escandalosa noticia, éste le confió a Flor de la V que mantuvo dos largas comunicaciones telefónicas con la mayor de las Nara y anunció seguro de sus palabras: " Aquí hay un titular: 'Wanda Nara y Keita son novios'".

En tanto el español reveló cómo es que el todavía marido de Wanda se desayunó del asunto. "Mauro Icardi descubre viendo las cámaras de seguridad. Se contacta con Simona Guatieri (la mujer de Keita) y ella no quiere ver la realidad", explicó el periodista.

"Cuando Mauro dice que Simona es 'una cornuda consciente' es porque ella más pruebas no puedo tener. Simona ha recibido las fotos de Wanda y Keita Dubai. Y yo he visto una foto de Wanda Nara con Keita en la habitación de un hotel" agregó Jordi y aseguró que "El viaje de Wanda lo paga Keita" ya que fue él quien la invitó.

Y como si esto fuera poco, Martin también reveló que hubo una charla de Wanda con Simona, donde la argentina le pidió que la deje vivir su historia con Keita ya que ella ya no es su mujer. Así las cosas, y en medio de todas estas bombas, el intruso Guido Zaffora anunció que próximamente Wanda Nara viajará a Italia para encontrarse con el senegalés.

Este viernes en Intrusos, Guido Záffora contó que habló con Mauro luego de conocerse los detalles de este supuesto amorío entre su mujer y su ex compañero del Inter de Milán. "Me confirma que esta charla no es de ahora. Keita le viene escribiendo hace muchísimo tiempo. Me dice que sabía de los comentarios, de los audios, de las fotos, y que Wanda se lo cuenta todo", detalló el panelista.

Guido indicó que Mauro le hizo aclaración muy importante. "No es mi amigo... solo fue mi compañero de equipo en el Inter de Dubai", le dijo el futbolista argentino al integrante de Intrusos.

Por último, el periodista reveló que Keita viene intentando acercarse a Wanda desde hace años. "Le empezó a mandar mensajes cuando estábamos en Milán, después en París... en todos lados", cerró el panelista.