Cuál es el estado de salud de Jorge Lanata a una semana de su internación

Jorge Lanata se encuentra internado desde el miércoles pasado en la Fundación Favaloro. Los primeros partes médicos precisaron que el periodista se encontraba bajo tratamiento en terapia intensiva por una infección urinaria y, en las últimas horas, quien sumó información al respecto fue Elba Marcovecchio.

“Ya no está sedado, lograron sacarle el respirador y está muy tranquilo”, explicó la esposa del conductor de PPT (eltrece) en un mensaje que le envió a Yanina Latorre durante la última emisión de LAM (América). Además, el periodista Ángel de Brito añadió que su colega continúa recibiendo medicación para combatir la infección.

Por el momento, el único parte médico oficial se dio a conocer el viernes pasado e indicaba los motivos por los que el paciente seguía internado. “Fue necesaria su permanencia en el hospital para un adecuado control clínico y el cumplimiento del esquema terapéutico”, expusieron en un escrito con las firmas de los doctores Pablo Raffaele, Jefe de la Unidad Renal, y Enrique Badessari, Jefe del Departamento de Medicina interna.

En los últimos años, Lanta atravesó varios problemas de salud. La última intervención había sido en octubre de 2021 y se trató de una operación que formaba parte de un tratamiento que estaba realizando. En aquel momento, desde la Fundación Favaloro informaron que el comunicador había sido sometido a una angioplastia programada.

Así fue la última editorial de Jorge Lanata en “PPT”

El domingo 13 de agosto al aire de PPT (eltrece), Jorge Lanata hizo una editorial acerca de un error que comenten muchos políticos: no escuchar a la gente. “¿Y quién lo parió a Milei? Nuestros políticos.”, se preguntó el conductor.

Y agregó: “Cuando veo que el Congreso se reunió dos veces este año pienso eso: Milei nace de la mediocridad de los demás. Cuando Milei habla de la casta, tiene razón. Los políticos son una casta. Hay un fin de época”.

Además, explicó cómo se dio el fenómeno del candidato a presidente por La Libertad Avanza y reflexionó: “¿Hay que imitar a Milei? No. Hay que entender por qué Milei surgió, por qué la gente lo sigue, de dónde salió su reclamo. En las encuestas que circulan entre el poder, el escenario de elecciones hoy es Milei 40, Massa 30, Juntos 20. Eso es lo que está pasando. Hay algo que la gente está diciendo y que los políticos no supieron, no saben, escuchar”.

Por último, analizó cómo quedó el escenario político tras las PASO. “Una semana después de las paso, la política sigue en shock. Todo el mundo habla de Milei y Milei habla en todos los programas. Milei es como la manchita de humedad en la pared. Primero le restás importancia y decís: “esto con el tiempo se va solo”. Después decís: “a la mierda, cómo está creciendo”. Y cuando te querés acordar la pared se te vino encima”, concluyó.