"Cuidado": Nacho le advirtió a su padre que no tenga contacto físico con Camila en "Gran Hermano"

Gran Hermano (Telefe) está llegando a instancias determinantes y, por eso, los participantes tienen que empezar a estudiar cada movimiento que hagan. Al entrar los familiares, la estructura de la casa se reconfiguró y muchos entablaron buenas migas con los parientes de sus competidores.

Es el caso de Camila, que tiene una relación muy cercana con Rodo, el papá de Nacho. Pero al tiktokero y a su novia, La Tora, las actitudes de la joven nacida en Ituzaingó le llamaron la atención y por eso hicieron una advertencia.

Qué le advirtió Nacho a Rodo sobre Camila

La situación se generó luego de que Nacho y La Tora observaron que Camila está siempre cerca de Rodo. Esa manera de relacionarse les hizo acordar a la forma que tenía la joven de Ituzaingó de acercarse a Alfa, lo que inició algunos conflictos que derivaron en la salida de uno de los más carismáticos de esta edición.

“Ven Camila, aquí”, le dijo Rodo a la chica, en la habitación, delante de todos. Este momento fue visto con malos ojos por Nacho, que, sin que nadie se diera cuenta, le habló al padre en el baño, alertado por La Tora.

“Evitá el contacto, decile”, lanzó Lucila, luego de que vio cómo su rival durmió un rato pegada a Rodo, frente a todos. Lo hizo cuando quedaron solos en la habitación.

Nacho, entonces, fue al baño y habló con su padre, alejado del resto. “Te vengo a decir una cosa. Entre nosotros pensamos que todas esas cosas... yo sé que sos recontra cariñoso, pero el beso, que se acueste, no”, aseguró, terminante.

Pensando en el juego, el competidor que pasó más placas de esta edición dijo que esa cercanía entre su padre y Camila puede perjudicarlo en el juego a su padre y a él. “El que no lo entiende, lo ve de una forma totalmente distinta”, cerró. Rodo habla con Camila en la cocina de "Gran Hermano". (Foto: captura de Telefe).

Al volver a la habitación, Nacho le contó a La Tora cómo había sido la charla que había tenido con Rodo. “Le dije que tenga cuidado por lo mismo que Alfa”, comentó. Luego, en la cocina, el papá del influencer tuvo una charla normal con Camila. Sin llegar a tener demasiado contacto con ella, el hombre que vivió 30 años en España dejó claro que hace lo que quiere.

“Yo tiro para adelante y no me importa. Es parte de mi personalidad. Prefiero pasar por loco, por colgado, pero a mí quién me quita lo bailado, como dice la canción. Disfruto cada día como si fuera el último”, cerró, mientras Camila lo miraba con atención.