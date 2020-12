Dalma Maradona, furiosa con Jorge Rial: "Cagones, violentos, ¡no les tengo miedo!"

Desde que falleció Diego Maradona las internas en su familia estallaron. La que se hace notar en redes sociales y defiende a sus seres queridos es Dalma Maradona, quien este domingo destrozó a Matías Morla, abogado de su padre, en su cuenta de Instagram.

Lejos de terminar los problemas, Dalma volvió a aparecer en Twitter y apuntó contra Jorge Rial. El conductor de Intrusos mostró, este lunes, un audio en el que Maradona explicaba los motivos por los que no asistiría al casamiento de su hija en el año 2018.

"Confirmado, Mati, no voy. Confirmado, no voy. ¿Entendés? Estos, encima de ser ladrones, ahora se la agarran con mis hermanas que no le hicieron nada, ¡jamás! La Lily, la Kitty y la Ana le han hecho de comer 25 mil millones de veces a mis hijas cuando tenían hambre. Le hacían tortas fritas, a las dos de la madrugada, en verano. ¡Confirmáselo! Y confirmáselo a mis hermanas que no voy a ningún casamiento", se lo escucha decir a "Pelusa" en la nota de voz enviada por WhatsApp.

Ante la difusión de este mensaje, Dalma respondió en su cuenta de Twitter. "Un aplauso para @rialjorge poniendo audios viejos SOLO CON EL FIN DE LASTIMARME! Nada me lastima más que la partida de mi viejo, así que SIGAN OPERANDO COMO QUIERAN! Cagones violentos, no les tengo miedo! Yo hablaba con mi papá cara a cara! Nunca lo filmé ni le publiqué un audio!", lanzó la actriz.