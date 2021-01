Damián Betular y el miedo a que se filtre el ganador de Masterchef: "Es un secreto bien guardado"

Uno de los jurados de Masterchef, Damián Betular, recordó cuando se conoció de antemano la definición de Bake Off y aseguró que no se repetirá en el caso del actual reality de cocina. Además, reveló intímos detalles de su vida que sorprendieron a todos.

“Yo te voy a confirmar que se hizo absolutamente todo para que la mayoría de las personas se enteren ese mismo día, que es lo que va a ocurrir. Pocas personas saben lo que va a ocurrir. Es un secreto bien guardado y no nos va a volver a pasar”, sostuvo en diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad.

Acerca de si está interesado en ser padre, expresó: “Yo siento que en algún momento se dará, y sino se da, tampoco es un mandato que tengo. No es que tengo que tener un hijo sí o sí. Siento que el día que pase, pasará y me encanta. Y si no llega a pasar, con o sin pareja, no tengo ningún problema”.

Agregó que “uno nunca está preparado para ser padre” y consideró que, en su caso, “siento que tendría que estar preparado un poco más”. “Era muy desordenado para comer y la pandemia me ayudó mucho a ordenarme”, explicó.

Con respecto a sus hábitos alimentarios, reveló: “Yo era muy desordenado para comer. Me comía un alfajor al mediodía o desayunaba un vaso de gaseosa. La pandemia me ayudó mucho a ordenarme. Dejé la gaseosa, empecé con el agua y me empezó a cambiar mucho el metabolismo”.

“Llegué a pesar como 125 kilos y ahora peso 100”, contó acerca de las consecuencias de sus hábitos alimentarios más saludables. Por otro lado, Betular definió a Lady Di como “el amor de mi vida” y aseguró que “me hace acordar mucho a mi mamá”, ya que “veo fotos de mi mamá de joven y es ella, el mismo corte de pelo”. “Veo las historias ahora, leo los libros. The Crown en el primer fin de semana terminé la última temporada. Y la vuelvo a mirar”, aseveró.

También se mostró atraído por las figuras de Barack y Michelle Obama, quienes visitaron el hotel donde trabaja: “Alguien que me impactó por sentir que tienen un reflector de luz atrás cuando pasan son los Obama, más Michelle Obama. Una cercanía con la gente, una empatía y un carisma que pocas veces he visto. Ellos se acercaron y tuvimos una charla corta de unos minutos. Ese cruce de miradas lo cuento y se me pone la piel de gallina”.