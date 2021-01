Damián Córdoba fue multado por un show en Cruz del Eje

La Municipalidad de Cruz del Eje multó al cantante cuartetero Damian Córdoba y al club Olayón con 150 mil pesos, por el incumplimiento de los protocolos contra el coronavirus, en un baile que realizó en ese recinto.

En las redes sociales del músico no había fotos del evento, pero sí circularon varias imágenes en otras cuentas. El portal Noticias de Deán Funes compartió fotos del recital en el Club Olayon, en las que se advierte que no hay distancia de butacas entre los asistentes y que muchos no llevan barbijo, dos de los principales requirimientos sanitarios.

Informamos que se ha multado al club @olayon_club y al cantante @damicordoba con una multa de $150.000 por NO cumplir las medidas de bio seguridad ni los protocolos vigentes autorizados por el COE para este tipo de eventos. pic.twitter.com/nMvQcB239l ? MunicipalidadCDE (@CruzDelEjeMuni) January 16, 2021



Damián Córdoba volvió en enero a los escenarios después del largo parate a causa de la pandemia y de que él mismo diera positivo en diciembre pasado y le tocara estar aislado durante las fiestas de fin de año. El primer show fue en el Estadio del Centro y para este sábado 16 tiene una nueva fecha en la ciudad de Córdoba, en la Plaza de la Música y en formato teatro.