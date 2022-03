Denunciaron a la mamá y al padrastro de la China Suárez: Filmame ahora, la conch...

Marcela Rivero, la mamá de la China Suárez, y su pareja, Miguel Gilardoni, fueron denunciados por los vecinos de La Horqueta, San Isidro, por ruidos molestos y fiestas a altas horas de la noche. Pero ahora el padrastro de la actriz sumó una causa tras atacar a Alonso Jonatan Walter Elías, el dueño de la empresa de seguridad del barrio, con un palo de golf.

Este viernes en LAM (América), Andrea Taboada explicó que, cansados de la situación que vivían, en mayo del 2021 los vecinos decidieron contratar a una empresa seguridad que “le pusiera un freno a la familia”. Luego, mostraron una filmación donde se ve a Gilardoni atacando al hombre en cuestión.

En las grabaciones se ve al padrastro de la China acercarse a la camioneta de la víctima e increparlo con un palo de golf. “Filmame ahora, la conch...”, lo amenaza. El celular se cae sobre el asiento del vehículo, pero se escucha que el hombre le reclama por haberlo golpeado en la rodilla.

La periodista aclaró que esto ocurrió en mayo del año pasado, que hay un registro en el sanatorio La Trinidad de San Isidro y que se hizo público porque el denunciante reclama respuestas por parte de la Justicia.

La China Suárez junto a su hermano y su mamá. (Foto: Instagram sangrejaponesa)

“Él está haciendo una denuncia por parte de los vecinos que piden ayuda a la empresa de seguridad”, explicó Taboada, quien remarcó que la acusación recae también contra la madre de la actriz. En esta línea, señaló que fueron muchas las situaciones: “Han ido a la fiscalía, se han burlado, este hombre lo ha escupido y le decía 'para vos, tomá Covid'”.

La palabra de la víctima del ataque del padrastro de la China Suárez

En diálogo con el ciclo de América, Jonatan expresó: “Las fiestas clandestinas comenzaron desde antes de la pandemia, aflojaron cuando todo el mundo estaba paranoico con la situación sanitaria. Pero en diciembre del 2020 y enero del 2021 las retomaron”.

Alonso Jonatan Walter Elías se refirió de las acusaciones de los vecinos contra la familia de la actriz. Además, relató las agresiones que recibió por parte de Miguel Gilardoni. (Fotos: capturas América)

El hombre remarcó que todo estalló en enero del año pasado porque “se llenó de patrulleros, motos y autos de la municipalidad”.

“Yo fui para confirmar porque la gente me decía 'acá hay travestis, prostitutas en el pasto'. Me enteraba de que cobraban las fiestas clandestinas. Hacían orgías”.

Luego destacó que las agresiones de Gilardoni eran moneda corriente: “Siempre te escupía y decía 'Tomá, ¿jodés con el Covid? Te contagié Covid'. En febrero, marzo y abril sufrí hostigamiento. Yo pasaba con la camioneta volando porque hacían caras, gestos y murmuraban”.

Consultado sobre del día del ataque, el dueño de la empresa de seguridad explicó que había ido a lo de un abonado y que encontró al padrastro de la China Suárez cuando estacionó su camioneta. “Me vio y habrá dicho 'acá lo agarro'. Yo no sabía si estaba drogado o qué porque salió con ese tremendo palo de golf... De casualidad no me lo dio en la cabeza porque me hundía el cráneo”, aseguró preocupado