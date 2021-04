Descontrol y polémica: Pablo Lescano tocó en una fiesta repleta de gente

Este lunes, otra fiesta multitudinaria encendió la polémica con el cantante de cumbia Pablo Lescano como protagonista. Es que, este lunes, el líder de Damas Gratis llenó el boliche Pinar de Rocha, en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

En las imágenes, difundidas en las redes sociales por algunos de los asistentes, se pueden ver cientos de personas bailando al son de la cumbia, que retumbaba en los parlantes del lugar. Cabe remarcar que, en la mayoría de los distritos de la Provincia de Buenos Aires, actualmente está prohibido hacer reuniones de más de 10 personas y deben que ser, obligatoriamente, al aire libre.

Cecilia Oviedo no solo fue una de las asistentes, sino que también compartió un clip audiovisual de la fiesta en su cuenta de Instagram, que luego borró. Este martes, la vedette habló sobre esto en eltrece. “Yo voy siempre a bailar. Y cuando me enteré que tocaba él no podía faltar. En el video parece que hay mucha más gente de la que parece, porque están ubicados en distintas mesas. Había distanciamiento”, comentó en Nosotros a la Mañana.

“Pablo entró por la puerta de atrás. No hay un camarín, tampoco un lugar donde ver la pista. Yo creo que él, cuando llegó al escenario, se sorprendió con la cantidad de gente que había”, agregó. Por último, se refirió a cómo es la vida nocturna en medio de la pandemia, con poco distanciamiento y protocolos. “Hace poco estuve en un boliche de la Costanera y estaba repleto de gente. En Pinar cuando entramos nos tomaron la temperatura y nos pusieron alcohol en gel. Además tenés que usar el barbijo para ir al baño. Pensé que iba a ser al aire libre, pero al final no fue así”, cerró.