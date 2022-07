Desgarrador testimonio de la madre de El Noba: Cada día que pasa para mí es peor

Tras cumplirse un mes del fallecimiento de Lautaro Coronel, conocido popularmente como El Noba, después de un accidente que tuvo en su moto. En las últimas horas, su madre, Vanesa Aranda, lo recordó con mucho dolor y tristeza.

La mamá del cantante de cumbia 420, que estuvo acompañando a su hijo durante una semana en la puerta del hospital El Cruce de Florencio Varela mientras agonizaba, habló de la tragedia que sacudió su vida y la de su familia.

“Esta semana fue terrible, se acerca la fecha y me pongo peor porque recuerdo lo que pasó. Es muy difícil para todos”, aseguró Vanesa en una entrevista. Y agregó: “¿Cómo estoy? Estoy. Trato de estar bien, pero hay días que no consigo tener paz ni tranquilidad. Se me hace pesado, extraño el día a día y cada día que pasa para mí es peor”,

Totalmente devastada por la pérdida de su único hijo varón ( tiene otras dos hijas), Vanesa reconoció que lo que más extraña es el día a día con Lautaro, ya que él era muy familiero.

“Me mandaba mensajes todos los días o me llamaba. 'Ma, ¿tomamos mate?' o '¿qué vamos a comer?'. O quizás me preguntaba si había ido a trabajar o me avisaba que se había olvidado las llaves. Quizás para la gente es una tontería, pero para mí era mucho y ahora se me hace pesado”.

“Es imposible no llorar, ese dolor en el pecho que tengo no me lo saca nadie. Hay momentos en los que estoy bien, pero a veces no puedo”, aseguró. “No caigo, sigo esperando que aparezca por la puerta. Y ahora me pasa que cuando lo pasan en la radio, lloro. Entonces me pongo su música para acostumbrarme, porque sé que lo voy a escuchar siempre”, continuó.

El cariño de los fans

En medio de tanto sufrimiento, la madre del cantante ha encontrado un consuelo. Según dijo, el afecto y cariño de los fanáticos de El Noba la ayudan a alivianar tanto dolor. Y contó que muchos de ellos se acercan a su casa a diario para dejarle regalos, carteles, mensajes de apoyo.

“Le agradezco a la gente el cariño. No puse cuadros ni nada de las cosas que nos regalaron porque me hace mal. Las veo y soy un mar de lágrimas”, explicó, con total sinceridad. Y luego aseveró: “Tengo que ponerme bien por mis hijas, mi marido y mi nieta. Sé que me va a llevar tiempo, pero también sé que él me va a ayudar”.

Por otra parte, Vanesa retomó su trabajo como encargada de edificio después de haberse tomado una licencia tras el fallecimiento de su hijo. "Hay muchos días en que no puedo, no tengo ganas, no quiero venir. Pero a mi hijo no le gustaría verme así. Por suerte, tanto los de la administración como la misma gente son excelentes y me comprenden, no tengo palabras con ellos”.

Además, la madre de El Noba contó que su emprendimiento de pastelería sigue vigente y eso la ayuda a distraerse en momentos de mucha angustia: “De a poco, voy armando mi lugar, Y cuando esté hecho, veré si sigo con mi trabajo. A mí me gusta mucho mi trabajo, pero tendré que complementar los horarios porque con las redes, la demanda de tortas va a crecer”.