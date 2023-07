Dieron detalles de la salud de Silvina Luna: la mejoría sería "milagrosa"

Silvina Luna continúa internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital Italiano. Si bien trascendió que su estado de salud sigue siendo crítico, la modelo evoluciona favorablemente.

Este viernes por la noche, al aire de LAM (América), Ángel de Brito reveló que la ex Gran Hermano ya está utilizando su celular para hacer meditaciones y su estado general mejoró. “Empezó a hacer algunos chistes y a mejorar de ánimo”, indicó. Igualmente, contó que se somete a entre seis y ocho horas de diálisis. Silvina Luna se somete a casi 8 horas de diálisis(Foto: Instagram / silvinalunaoficial)

“El cuadro sigue siendo crítico, pero hay ciertas mejoras en su estado de ánimo y físico también”, comenzó contando el periodista. Sobre ese punto, profundizó: “Está comiendo. Ya agarró su celular, no le manden mensajes porque no tiene el WhatsApp ni las redes, ni nada. Usa el celular para hacer meditaciones, que ella ya venía haciendo, así que las escucha a través del celular”.

Respecto al tratamiento al que se está sometiendo a diario, de Brito explicó: “Está con diálisis de seis a ocho horas, que es una carga bastante pesada. Ayer le hicieron ocho horas de diálisis”.

“Está mucho tiempo acostada y eso le genera mucho dolores, pero sigue respirando por si misma, sin el respirador como estaba conectada antes”, añadió el conductor haciendo referencia a los importantes signos de mejoría que demostró la modelo en las últimas horas.

Además, los amigos de Luna contaron que ya “está dando órdenes”. “Ya volvió más a ser Silvina Luna”, lanzó de Brito.

“Ya empieza a hacer algunos chistes y a mejorar su ánimo, a pesar de que el cuadro sigue siendo complicado. Todo esto lo cuento como una leve mejoría. Sé que mucha gente quiere escuchar noticias de Silvina y que mucha gente la quiere”, agregó.

Por último, el presentador detalló cómo es el proceso que debe atravesar Silvina para poder recibir el trasplante de riñón: “Lo primero que tienen que hacer es sacar la bacteria, que es un tratamiento que como contó ella acá lleva un año, y faltan 10 meses todavía de diálisis para sacar la bacteria hasta llegar al trasplante”.

Silvina Luna tuvo un gesto desde su internación que esperanzó a su entorno: “Es una buena señal”

En las últimas horas, un gesto de Silvina Luna esperanzó a su entorno. “Hablé con Burlando. Van a hacer un comunicado, pero me dijo que Silvina está mejor. Sigue siendo una paciente crítica. Me habló del minuto a minuto, porque esto cambia minuto a minuto”, dijo Guido Zaffora al aire de Intrusos (América). Silvina Luna permanece internada, pero mejora levemente (Foto: Instagram/silvinalunaoficial)

El periodista señaló que la modelo “está con asistencia respiratoria mecánica, pero es no invasiva”. Acto seguido, agregó: “Me contó un detalle que a los médicos los puso muy contentos, y es que Silvina se puede comunicar. Ella no puede hablar, porque está intubada y está sedada, pero le lograron sacar la sedación y se puede comunicar por otras vías. Hace señas con las manos. Todavía no habla. Pero hizo una seña muy particular que puso contento al entorno: pidió comida”.