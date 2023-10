Drake sorprendió en pleno show: Se conmovió por la historia de un fan y le regaló 50 mil dólares

Los shows en vivo son la mejor manera en la que un artista puede relacionarse con su público. No solo porque puede sentir in situ lo que generan sus canciones, sino porque también pueden ocurrir situaciones tan inesperadas como desopilantes.

Desde personas del público que se descomponen hasta propuestas de matrimonio en pleno show, muchas veces los músicos logran captar qué es lo que su audiencia quiere decirles y esto sucedió en un reciente show de Drake.

El rapero se presentó el pasado 29 de septiembre en el Kaseya Center de Miami y llegó a leer el cartel de un fan que se encontraba en la zona VIP. El mismo decía: “Gasté todos mis ahorros comprando boletos para mí y mi ex, pero honestamente, no importa, en realidad ella se lo pierde”.

El letrero llamó la atención del cantante de “Sticky” y expresó en el micrófono: “Es una buena señal para elegir esta noche. Normalmente hago algo bueno por una dama. Haría algo bonito, regalaría un bolso o algo así, pero mi hermano está aquí”.

Al conocer la historia de su fanático, el músico reaccionó: “¿Entonces ella no vendrá contigo esta noche? ¿Ella no vendrá contigo esta noche al show de Drake? ¿Qué carajo le pasa? ¿Y tú aquí, helado, con la cadena de oro y las gafas de sol puestas?”. Drake gives $50k to fan who attended his concert and held up a sign saying his girlfriend left him:



Ante la gran respuesta del público que comenzó a insultar a la joven que dejó a su novio, Drake tomó una inesperada resolución: “Está bien, eso es un poco agresivo, pero ¿sabes qué? Ella se sentirá realmente jodida porque te daré 50 mil dólares esta noche. ¡Eso es lo que haremos esta noche! ¡Esta noche es tu noche! Y no lo diré como lo dijeron ustedes, pero que se joda esa jovencita”.