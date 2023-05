El análisis psicológico de Claudio Paul Caniggia luego de la denuncia de Mariana Nannis: Qué dice el informe

Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis realizaron una pericia psicológica en abril de este año ordenada por la jueza Fabiana Palmaghini, tras la denuncia por abuso sexual que la exmodelo hizo contra su exmarido.

En las últimas horas se conocieron los resultados del examen al que ambos se sometieron. Esta medida tiene como objetivo determinar el estado de las facultades mentales, analizar los rasgos de la personalidad de ambas partes, buscar pruebas de patología y establecer la existencia o no de perturbaciones en sus esferas psicosexuales.

Los detalles de la pericia psicológica a Claudio Paul Caniggia

Al aire de El run run del espectáculo (Crónica) detallaron cuáles fueron las conclusiones de los exámenes psicológicos y psiquiátricos de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia. Con respecto al exfutbolista, expresaron: “Presenta una personalidad de base neurótica. No presenta indicadores que den cuenta de una patología mental previa y/o en curso”. Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia pasaron del amor al odio en los últimos años. (Foto: Movilpress).

Además, según detalla el informe del Centro de Asistencia Judicial Federal, Claudio no presentó síntomas, ni signos, ni alteraciones psicopatológicas durante el examen que demostraran “algún tipo de trastorno mental mayor psicótico o un déficit cognitivo”.

Cabe recordar que el exfutbolista realizó la pericia de manera presencial en la sede del cuerpo médico forense, ubicada en Tribunales. Sobre sus facultades mentales, Fernando Piaggio señaló que Caniggia tenía la capacidad suficiente para “afrontar el proceso judicial en curso”.

Por último, en el programa conducido por Lío Pecoraro, detallaron que no hubo “indicadores que den cuenta de compromiso en la esfera psicosexual, ya que lo inferido remite a una conflictiva en los planos psicosexuales, de carácter neurótico, que da cuenta que puede mediatizar entre el deseo y la acción”.

Los detalles de la pericia psicológica a Mariana Nannis

La exesposa de Claudio Caniggia también se sometió al examen, pero de manera virtual, a través de Zoom. Los resultados de ambas partes serán elevados a la causa, y la jueza Fabiana Palmaghini determinará cuáles son los pasos a seguir. La causa se inició en febrero de 2020, cuando Nannis acudió a la fiscalía para denunciar que había sido violada por su exmarido, Claudio Paul Caniggia. (Foto: Instagram /mariananannis_)

Para Mariana Nannis, el informe arrojó “signo sintomatología compatible con un diagnóstico de trastornos en la personalidad”. Según relató Pecoraro, este diagnóstico fue acompañado de “rasgos histero-narcisistas, con inmadurez ideo afectiva y un patrón de relaciones personales que oscilan entre la idealización y la devaluación”.

También, el conductor del programa sumó: “De la exploración clínica, no se verifica, al momento de la evaluación, la presencia de indicadores inequívocos de victimización sexual o de maltrato, y un cuadro de stress post traumático; en tanto y en cuanto no se objetivaron signos ni síntomas compatibles con dichas alteraciones”.

Claudio Caniggia y la denuncia de Mariana Nannis

Claudio Caniggia y Mariana Nannis estuvieron poco más de 20 años juntos y tuvieron tres hijos: Kevin Axel y los mellizos mediáticos Alexander y Charlotte. La relación de la pareja terminó en forma abrupta y llegó a un punto de no retorno con la denuncia por abuso sexual que la exmodelo hizo contra el exfutbolista. Parte de la acusación presentada por el fiscal Velarde.

Según la imputación del fiscal Carlos Velarde, el 5 de mayo de 2013 a la madrugada, el exfutbolista de River y Boca “intentó mantener relaciones sexuales con su entonces esposa, Mariana Belén Nannis Silles, pero, ante la negativa de ella, amenazó con matarla en medio de insultos”.

En la denuncia presentada por Carlos Boritman, abogado de Nannis, se especifica que esos hechos ocurrieron en un departamento del Hotel Faena de Puerto Madero. “Te voy a matar, hija de p…”, le habría dicho Caniggia según el documento. Luego, le “propinó golpes de puño en el rostro”, que ella llegó a cubrirse con las manos, tal como se lee en el escrito.

La causa se inició en febrero de 2020, cuando Nannis acudió a la fiscalía para denunciar que había sido violada por su exmarido hacía más de un año. “Me empezó a cog... por la fuerza. Cuando me quise ir me dijo: ´si salís por esa puerta te voy a matar hija de p… Vos acá, solo, a mí no me dejás”, relató.