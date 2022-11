El buen gesto de Agustín de "Gran Hermano" con Thiago: Le ayudó a vencer su miedo a leer en público

Después de ganar la prueba semanal, Thiago Medina se convirtió en el líder de Gran Hermano (Telefe). Pese al beneficio obtenido, hay una cuestión que inquieta al participante: deberá leer los comunicados en voz alta. Al escuchar que esa responsabilidad lo atemoriza, Agustín lo incentivó a practicar para sacarse el miedo.

"No sé por qué... Sé leer, pero no me gusta leer en público. Me da vergüenza y me trabo todo", dijo Thiago preocupado. Lejos de ser indiferente, el platense opinó: "Eso no es porque leés mal, es porque te da vergüenza y te trabás".

Acto seguido, le consultó si cuando lee en voz baja también le pasa. El joven de 20 años negó y Agustín reafirmó: "Entonces leés bien". Para tranquilizarlo, lo animó a practicar con lo que encontró en la casa, entre ellos, envoltorios de galletitas de chocolate y otros productos.

"Gran Hermano": El gesto de Agustín con Thiago fue celebrado en las redes

La escena no pasó inadvertida entre los usuarios de Twitter que destacaron el buen gesto de Agustín, el participante al que apodan Frodo.

"Esta semana Thiago es líder y le toca leer los comunicados de Gran Hermano; Agus y Dani están ayudándolo y apoyándolo haciéndolo leer con lo que tienen, por ejemplo, recetas de comida", "Muy lindo gesto el de Agus al tratar de ayudar a Thiago a leer mejor", "Fuera de joda que empático que es Frodo. No se burla y le tiene toda la paciencia a Thiago enseñándole a leer. Desde la buena onda trata de darle confianza. Un genio", fueron algunos de los comentarios.

"Gran Hermano": Thiago se convirtió en líder y Daniela cumplió con la promesa de darle un beso

Este martes los participantes de Gran Hermano (Telefe) se enfrentaron en un nuevo desafío. Finalmente, Thiago Medina se consagró líder de la semana y para festejar Daniela accedió a besarlo. Sin embargo, la pasión traspasó la pantalla y estallaron los memes.

Después de una preselección, Alexis 'el Cone', Maxi y Thiago, se enfrentaron en un juego que implicaba destreza y habilidad motriz. Previo al desafío, recibieron el apoyo de sus respectivas parejas, Coti y Juliana, quienes les dedicaron palabras de aliento y les dieron un beso.

Fue entonces que Santiago del Moro aprovechó para preguntarles a Thiago y a Daniela por su vínculo. Ambos coincidieron con que se están conociendo, pero la participante no quiso besarlo. Sin embargo, prometió hacerlo si él ganaba. Finalmente, el incentivo dio sus resultados: Thiago ganó la prueba y Daniela cumplió con su promesa.

Cómo fue el beso entre Thiago y Daniela de "Gran Hermano"

El apasionado beso entre Thiago y Daniela en "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe)

Santiago del Moro animó a los participantes a darse un pico en Gran Hermano. Sus compañeros duplicaron la apuesta y pidieron un "buen beso". Con el consentimiento de Thiago y Daniela ante las cámaras y tras la cuenta regresiva del conductor, los jóvenes se comieron la boca.