El cruce entre Flavio Azzaro y Pampita: la llamó la "cornuda de la Argentina" y ella lo destrozó

El pasado lunes 15 de noviembre, Roberto García Moritán y Flavio Azzaro protagonizaron un feroz cruce en Polémica en Bar. El periodista deportivo atacó al legislador electo e intento chicanearlo al llamarlo "marido de Pampita". García Moritán le respondió con altura y el tema parecía que quedaba ahí. Sin embargo, Pampita fue consultada sobre el ida y vuelta y opinó contundente contra Azzaro y el programa al asegurar que no tuvieron respeto por su esposo.

A su vez, la modelo posteó en sus historias de Instagram una foto picante arrobando a Azzaro. “El gran plan con Azzaro era fideos con manteca y rivotril” dice la nota que le realizaron años atrás a Valeria de Genaro, ex pareja del periodista deportivo para dar cuenta de la diferencia entre él y su esposo en el trato a la mujer.

Este miércoles en su programa, Flavio Azzaro cargó enajenado contra Pampita y la llamó "la cornuda de la Argentina". En respuesta, Carolina Ardohain subió a sus historias de Instagram ese fragmento del programa de Crónica y escribió: "¿En serio le dan lugar a este hombre en televisión?".

Qué dijo Flavio Azzaro en Crónica contra Pampita

Después de que Pampita compartió la nota de Valeria de Genaro, ex pareja de Flavio Azzaro, el periodista empezó su programa en Crónica atacando a la modelo con un tremendo mensaje donde la rebajó y ninguneó. "Obvio que le dije 'el marido de Papita' de forma peyorativa", admitió en medio de su descargo.

"Él quiso venir a un programa que se llama Polémica en el Bar, no vino a un programa que se llama Pensemos sobre las sociedad, vino a Polémica en el Bar, Pampita de mi vida. Tranquila vos Pampita, seguí con la tuya, yo le hablé a tu marido y con vos no me metí, y sacaste a relucir en tu Instagram, una nota sacada de contexto sobre lo que dijo Valeria de Genaro sobre mí en el 2013", dijo Azzaro con la captura del recorte de la nota a su ex como fondo en la pantalla.

Sin filtro, continuó: "¿Querés que saquemos cosas del pasado Pampita de mi vida? Mirá que sos la cornuda de la Argentina, si queremos ser malos, somos malos todos y sos la cornuda de la Argentina y lo vimos todo”, lanzó el con ductor en Crónica TV.

"Mi crítica hacia tu marido es porque dijo que iba a estar 400 mangos el dólar, lo cual me parece desestabilizador cuanto menos; y porque me parecía que estaba mal que después de que te habían expuesto como la cornuda de la Argentina, que tu marido vaya a jugar al futbol con tu ex", señaló.

Luego de chicanearla al decir que ella utiliza el medio para "abrir cabezas, llegar a los corazones, concientizar, y nunca hablar de banalidades ni polémicas", Azzaro dijo: "Vos sos otra onda... onda es una palabra que por ahi, viste... sos linda y te vestís linda, pero onda no tenés".

"Y te voy a hacer una última crítica: ' Fuiste pésima conduciendo los Martin Fierro de Cable. No tenias idea de los nombres de quienes ganaban y te salvó el Pollo Álvarez. Pero como sos linda y Crónica hizo una transmisión de puta madre, quedo bárbaro. Consumí un poco más de esta industria de la que sos parte, Pampita, solo porque sos linda", concluyó Flavio Azzaro.

Qué dijo Pampita sobre Flavio Azzaro tras su cruce con Roberto García Moritán

"Me pareció que el conductor y la producción no tuvieron el respeto que merecía Robert” le declaró la presentadora de televisión a Intrusos (América) sobre lo que vio. “A mí me parece que cuando invitás a alguien a un programa es para que la pase bien” haciendo referencia a que el momento no fue solo por parte de Azzaro contra las ideas políticas del nuevo disputado de CABA.

“En un momento Mariano Iúdica trató de poner paños fríos a la discusión, ¿vos no lo viste así?”, le consultaron, y Pampita respondió: “No, no lo vi así”.