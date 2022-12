El dolor y enojo del hijo de Pinky: "La abandonaron y murió sola"

Este sábado, los restos mortales de Lidia Satragno, la querida conductora de oro de la televisión argentina mejor conocida como Pinky, fueron velados en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Allí familiares y amigos asistieron para darle su último adiós y en medio del dolor, su hijo Gastón Satragno, rindió unas dolorosas declaraciones que revelaron cómo fueron sus últimos días.

“A mi mamá la abandonaron, la dejaron absolutamente de lado, desde amistades a los medios. Ella la estaba pasando muy mal, pero no solo por su problema de Alzheimer, sino por las circunstancias que la rodearon al final. Toda mi familia siente lo mismo y lo peor de todo es que ella también lo sentía”, disparó.

En el mismo orden, Satragno afirmó que fue por esta razón que su madre decidió grabar el programa Memorias desordenadas (Tv Pública), en 2019 aún cuando su condición de salud jugaba en contra. El regreso a la pantalla de Pinky fue su mejor forma de despedirse del público, porque quería ser recordada por su gran amor a los argentinos y su historia en la televisión. Gastón, el hijo de Pinky, también despidió a su mamá en la Legislatura (Foto: Ramiro Souto)

Además, el afectado quiso aprovechar la presencia de los medios para aclarar en qué estado se encontraba la recordada mediática en sus últimos días. “Quiero contarle a la gente que mi mamá estuvo lúcida hasta el final, aunque escuchaba mal. Cada tanto veía la televisión y estaba al tanto de lo que pasaba en el país, estaba muy triste por eso”, afirmó.

Desde el dolor, el hijo de Pinky lo cuenta todo

El músico, visiblemente atravesado por la pérdida, no tuvo filtros al momento de emitir sus opiniones ante los medios. Cuando se le insistió para que revelara quién o quiénes habían abandonado a Pinky, él resaltó: “A mi mamá la abandonaron en una situación muy adversa que no se lo deseo a nadie (...) Algunos medios y alguna parte de la política, que en un momento la llamaron para que formara parte y después la dejaron de lado”.

Además, Gastón afirmó sentirse aliviado por el descanso de la eterna conductora, pues considera que ella sufría por esta situación de soledad: “Para mí es mejor que se haya ido y que no haya seguido viviendo esto que fue tan ingrato y tan lamentable. La verdad que como país y como sociedad dejamos mucho que desear. No me siento orgulloso de ser argentino, no nos merecemos nada”.