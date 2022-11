El duro mensaje de Tini Stoessel que reaviva los rumores de crisis con De Paul: No entiendo por qué se acabó

Este viernes se dio a conocer la lista de los 26 jugadores que Lionel Scaloni llevará al Mundial Qatar 2022 y las redes sociales explotaron con mensajes para felicitar a los convocados.

Tini Stoessel no se quedó atrás y le brindó su apoyo a su novio, Rodrigo de Paul, quien fue uno de los confirmados. Sin embargo, en las últimas horas la cantante compartió en sus redes sociales una canción que dejó entrever un mensaje que reaviva los rumores de crisis en la pareja: “A veces no entiendo por qué se acabo”.

La cantante compartió en sus historias una canción de Danny Ocean que habla de desamor. (Foto: Instagram/@tinistoessel)

“La Triple T” compartió las fotos de su show en Córdoba en sus historias de Instagram, pero una llamó la atención de sus seguidores. En ella simplemente posteó una canción de Danny Ocean y Elena Rose llamada Las estrellas/ Si tu me love me, que habla de una historia de amor que terminó: “Lo teníamos to', lo teníamos to', dime si vuelves, dime si vuelves, que aquí estoy yo”, dice una parte de la canción y sigue: “Si tú me love me y yo te love you, coño 'e la madre, ¿por qué no se dio?, si tú me quieres y yo te quiero, a veces no entiendo por qué se acabó”.

Los rumores de crisis entre Rodrigo de Paul y Tini

Este nuevo posteo de Tini se da en el medio de los rumores de crisis de la pareja. “Ustedes saben que me gusta escuchar música, y me gusta también escuchar música con la que me siento identificada, y sentir que no soy la única persona que está pasando por algo así. Quizás muchos de acá habremos terminado alguna relación y muchas veces puede pasar que tengas ganas de ese último beso”, expresó -en un video difundido por la cuenta de Instagram “Gossipeame”- antes de entonar el hit que hizo con Tiago PZK durante el show en Córdoba.

La cantante habría decidido no viajar a la Copa del Mundo para apoyar el futbolista porque no quiere ser criticada si los resultados no llegan a ser favorables para La Scaloneta. En cambio, sí lo hará su familia, que le demostró todo el cariño al deportista tras conocerse la lista oficial de jugadores. “Dale Erreeee”, le dijo Fran Stoessel. Por su parte, su mamá le escribió: “Te felicito Rodri. Te queremos muuucho. Sos crack”.