El fuerte cruce entre Mariano Iúdica y Horacio Cabak en Polémica en el Bar

Horacio Cabak volvió a Polémica en el Bar (América) luego de conseguir la medida cautelar que impide a los todos los medios hablar sobre su intimidad y la de su esposa. Durante su descargo contra las redes sociales y su rol, Mariano Iúdica, conductor del programa, lo cruzó y lo cuestionó.

Después de un breve pero tenso cruce con Andrea Campbell, quien le habló desde su punto de vista como abogada, Cabak recibió la embestida de Mariano Iúdica, quien le cuestionó su forma de manejar la situación, de lo que pudo haber evitado si lo hubiera escuchado, y que continuaba "canchereando" a pesar de todo.

“Vos también le pegás un palazo al panal de abejas en el Día D. ¿Por qué tenés que decir algo?", le recriminó el conductor del programa de América. A lo que Cabak respondió enojado: "Marian, ¿Y por qué vos me vas a decir lo que tengo que hacer?". "Porque no quiero que te pase lo que te pasó, bolud*. Yo te dije en el momento en que sucedió y volvés a incurrir en la misma cancherada de la otra vez, desgraciadamente. ¡Hacerte el canchero!”, le señaló Mariano.

"¡Yo te lo digo de corazón! Yo no te digo nada, hacé lo que quieras. ¡Hacé todos los juicios que quieras! Me estás contestando con el mismo nivel de canchereada. Yo hubiera preferido que en ese momento no hagas nada. Musa, una semana tranquilo, vos sabés de medios más que nadie”, le tiró el conductor a Cabak mirándolo a la cara, además de recordarle que él ocupada una silla del programa gracias a él.

"Me parece genial. Mi forma de reaccionar es: yo me siento con vos, te escucho, y en base a lo que me contás, y si vos me preguntás qué harías, te digo. Somos distintos", respondió Cabak. Inmediatamente, Iúdica volvió a decirle que lo que le comentaban era con amor por ser integrante del programa.

Mariano Iúdica frenó al aire Horacio Cabak

"¿Qué necesidad de llevar la charla a este lugar? Yo no hago elucubraciones. Yo te pregunto cómo estás, si comiste, te digo que cuando quieras este es tu programa y cuando no quieras no lo es. Qué lástima que no lo sepas tamizar. Andá a desfasar la zaranda y que te quede bien las cosas en el buen lugar lo de arriba y en el mal lugar lo de abajo", sentenció el conductor de Polémica en el Bar.

"Si me callo soy cómplice con mi silencio, si respondo la canchereo", dijo Horacio. En ese momento, Iúdica lo frenó en seco y le lanzó: "Hey! Hey!, No que somos pocos y nos conocemos mucho. No me hagas un pollito mojado. Si vos me contestás 'yo no hago las cosas que...'. La segunda vez que me contestás, al aire, 'yo no...'. Te lo estoy diciendo con amor lo mejor para vos!".

"Con muy buena voluntad porque nos queremos, es la segunda vez en cámara que me decís 'vos tendías que haber hecho esto'". indicó el modelo. "Sí, vos tenías que haber hecho eso. La tercera vez que te lo digo. Te tendrías que haber ido una semana y no haber tuiteado", cerró. "Yo te entiendo", retrucó Horacio. "Se ve que no", concluyó Mariano.

Tras conseguir este lunes la aprobación del Juzgado Civil 78 a la medida cautelar que solicitó, Horacio Cabak regresó a Polémica en el Bar, donde uno de los tópicos que tocaron fue el rol de las redes sociales en los escándalos mediáticos. A su vez, hablaron sobre los picantes tuits del modelo sobre su situación que causaron polémica en Twitter. "Ningún tuit mío puede generar un delito", aseguró. Y agregó: "Me podés decir eh, forr*, macrista, antiK, terraplanista, descerebrado, pro ningún tuit mío puede ser un delito", lanzó.

