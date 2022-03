El guardaespaldas de Wanda Nara negó el supuesto affaire y se lamentó: Me hubiera encantado

Wanda Nara sigue en boca de todos por los rumores de romance con su guardaespaldas, Agustín Longueira, a quien contrató en diciembre para que la cuidara durante su estadía en Buenos Aires.

Después de que en un programa dieran a entender que tuvieron una noche de pasión mientras Mauro Icardi estaba en París, el hombre salió a desmentir el episodio, aunque reconoció que le hubiera encantado que fuera cierto.

”No lo hice con ella, pero me hubiera gustado porque es una hermosa mujer”, expresó en Socios del espectáculo donde además contó detalles de cómo fueron sus días junto a la empresaria.

Agustín Longueira explicó en el ciclo de eltrece que dejó de trabajar con la mediática el día que el futbolista aterrizó en la Argentina. Sin embargo, negó que él lo haya echado por celos. “Se me terminó el contrato”, aclaró.

El exgranadero aprovechó su conversación con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich para decir que en ningún momento durmió en la casa de Wanda, como se rumoreó: “El día de su cumpleaños terminó la fiesta en el bar y la acompañé al departamento. Hicimos un after y después me fui a otro lado”.

Por último, aseguró que nunca la vio quebrada por la crisis matrimonial con su esposo, a quien le descubrió una aventura con la China Suárez. “Estaba dolida, pero no se la pasaba llorando”, dijo.

Wanda Nara habló del supuesto affaire con su guardaespaldas



Wanda Nara se enteró de los rumores que la vinculan al joven guardaespaldas que contrató en diciembre y está enojada. Además de negar el romance, aclaró que jamás habría pensado en una venganza contra Mauro Icardi tras su aventura con la China Suárez.

“Es más que mentira, pero la falta de respeto desmedida no me deja de sorprender. No soy esa clase de persona, ni de mujer. Nunca hice una cosa así (estando en pareja). Me manejo diferente porque soy diferente”, lanzó.

La versión del affaire había surgido en el programa A la tarde (América), donde señalaron que ella se le presentó en bata recién salida de la ducha tras festejar su cumpleaños en un bar de Recoleta.