El hijo de Natacha Jaitt habló por primera vez sobre la muerte de su mamá

Valentino Yospe Jaitt, el hijo menor de Natacha Jaitt, habló por primera vez públicamente tras la muerte de su mamá ocurrida en febrero de 2019. El adolescente recordó cómo fue la última conversación que mantuvieron, cómo se enteró de lo ocurrido en Xanadú y pidió justicia.

Invitado a El Show de Ulises Jaitt (XLFM Digital Radio), el ciclo conducido por su tío y tutor legal, expresó: “Mi mamá era todo. Cocinaba muy bien, hacía un estofado de carne espectacular... Nunca volví a comer uno así. Me llevaba al cine a ver películas todo el tiempo, le gustaban mucho las de terror. E iba mucho a su habitación y mirábamos películas hasta quedarnos dormidos”.

Consultado acerca de las cosas que más atesora, apuntó: “Un dado de color verde, mi color favorito. Ella tenía uno rosa y nos conectábamos por el dado. Si yo la extrañaba, agarraba el dado”. Valentino habló por primera vez de la muerte de Natacha Jaitt. (Foto: Gentileza Ulises Jaitt)

Respecto a su rol como mamá, remarcó: “Se extraña todo. No tengo nada mal que decir de ella, siempre fue una gran persona, una gran madre”.

Luego, Ulises le preguntó qué se acordaba de su papá, Adrián Yospe, que murió en 2011 a causa de una enfermedad, cuando Valentino tenía cinco años. “Siempre me acuerdo de lo lindo: me llevaba a sus hombros al jardín, comíamos hamburguesas, me llevaba a ver a Topa que me gustaba mucho. Era atento y siempre se preocupó por mí”, destacó. Ulises Jaitt entrevistó a su sobrino, Valentino Yospe, que por primera vez habló de la muerte de su mamá. (Foto: Gentileza Ulises Jaitt)

Valentino recordó su última conversación con Natacha Jaitt

En un momento de la entrevista, Ulises Jaitt le pidió a su sobrino que recordara la última semana con su mamá. Valentino destacó que como estaba en vacaciones de verano y no tenía escuela, él tenía mucho tiempo libre y salían a comer, a pasear y disfrutaban del tiempo juntos.

Sobre la noche del viernes previa a la muerte de Natacha, el adolescente recordó: “Había ido a tomar un helado con amigos. Cuando llegué a casa, estaba enojada porque había tardado y se había preocupado”.

“Ella ese mismo día tenía un compromiso, tenía que irse a este lugar Xanadú. Eran las 9.15 de la noche y me dijo 'tengo que irme a un lugar, no sé si tenés algún amigo para ir y que no te quedes solo'. Le dije que un amigo me había invitado a dormir y salimos los dos juntos”, relató.

Y añadió: “Yo me olvidé de avisarle que había llegado. Y cuando me le escribí me dijo 'Gracias Vale, porque me había preocupado, te amo mucho, mañana nos vemos. Avisame si vas a casa o te voy a buscar'. Y yo le digo 'Bueno mamá, te amo'. El último mensaje de ella fue 'te amo mucho, cuidate'”.

Valentino contó cómo se enteró de la muerte de Natacha Jaitt

Respecto a cómo se enteró de la muerte, dijo que al levantarse no tenía el celular. “Yo me comuniqué y pedí que te lo sacaran para que no te enteraras por otros”, explicó Ulises.

Sin embargo, Valentino había dejado el WhatsApp Web abierto: “Tenía 50 mensajes de familiares y amigos tipo 'Valentino, te banco', 'Qué bajón lo de tu mamá'. 'Valen, te quiero mucho'. Yo no entendía nada. Entonces entré a Google y vi 'Encontraron muerta a Natacha Jaitt'”. Sobre su reacción, señaló que pasó de descreerlo al llanto.

A modo de cierre, reflexionó sobre la causa y sentenció: “La Justicia la ignoró a mi mamá, no dio lugar. La Justicia la abandonó físicamente y emocionalmente. La Fiscalía sabe que esa mujer tiene familia que quiere saber qué pasó. Para mí a mi mamá la mataron. Yo sé cómo era mamá y sé que no andaba en cosas raras”.