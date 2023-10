El inesperado acercamiento de Nicole a su hija Indiana antes del cumpleaños de 15

Nicole Neumann uvo un inesperado acercamiento en redes sociales con Indiana Cubero. A menos de una semana del cumpleaños de la adolescente, le dedicó un tierno posteo para demostrar públicamente su emoción por la fecha.

“Cada día falta menos para tus 15 años, princesa”, dice la publicación que la top model compartió en sus historias de Instagram. Cabe recordar que en este último tiempo se generó una polémica porque se supo que su hija mayor no la habría incluido en la lista de invitados de la fiesta.

Más allá de estas versiones, Nicole no dudó en subir a su perfil una foto creada por un grupo de fans de los hermanos Cubero. En el posteo aparecen varias fotos de Indiana y una cuenta regresiva que demuestra que solo quedan seis días para el cumpleaños.

La publicación con fotos de Indiana Cubero que Nicole Neumann compartió en sus redes sociales. (Foto: Captura Instagram/nikitaneumannoficial)

“Eres el mejor motivo de mis alegrías, el mejor regalo que me dio la vida”, expresa la canción con la que musicalizaron el posteo. Así, la integrante de Los 8 escalones (eltrece), buscó dejar de lado los rumores mediáticos y mostrarse más cercana a su hija mayor.

Incluso, en otra publicación compartió una frase y aprovechó para etiquetar a las cuentas de Instagram de Indiana, Sienna y Alegra, las tres nenas que tuvo con Fabián Cubero. “Mis hijos piensan que mis besos curan sus heridas. Me pregunto si sabrán que los suyos me sanan el corazón”, dice el mensaje.

La frase que Nicole Neumann les dedicó a sus tres hijas. (Foto: Instagram/nikitaneumannoficial)

Qué dijo Nicole Neumann sobre la fiesta de 15 de Indiana Cubero

A finales de septiembre, cuando le preguntaron en Intrusos (América) si iba a ir al cumpleaños de 15 de Indiana, fue contundente: “De eso no hablo, perdón. Me pueden venir a preguntar por el tema todos los días y voy a seguir con la misma respuesta. No hablo de cualquier cosa personal que no corresponde. Lo primero que hago es protegerlas a ellas, cualquier cosa que se pueda decir, que pueda molestar, perjudicar o hacerles ruido van a saber que de mí no salió”.

“La mayoría de las cosas que se dicen son mentira. Mi vida personal no pasa por lo que se ve en la tele, así que no me hago mucho problema, me importa la realidad. Pero están diciendo cosas de menores que se sienten mal con lo que leen y por lo que se genera en las redes”, agregó sobre la relación con su nena mayor.

Nicole Neumann evita dar declaraciones sobre su vida personal para no exponer a sus tres hijas, Indiana, Sienna y Allegra. (Foto: Instagram/nikitaneumannoficial)

En ese sentido, y aunque evitó nombrar a Fabián Cubero y a Mica Viciconte, disparó: “Se agarran de la única campana que se ocupa de tirar cosas para ensuciar. Yo no soy así. Yo no tengo nada que aclarar públicamente, mi principal función es proteger a mis hijas, yo me banco cualquier bala, pero ellas no”.

Durante la entrevista, el cronista le preguntó a Nicole si pensaba que las cosas que se decían perjudicaban su imagen. Sin dudarlo, ella fue contundente: “Yo creo que la gente sabe, la tiene clara y no se come cualquier fruta”.