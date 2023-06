El insólito plan de Santiago Maratea para juntar dinero para Independiente: "Radical"

Santiago Maratea va por más. En esta oportunidad, el influencer lanzó un nuevo plan, al que él llamó “radical”, para jugar la mayor cantidad de dinero posible antes del lunes y ayudar a Independiente a pagar la deuda que tiene con el América de México por la compra del delantero Cecilio Domínguez en 2019, después de que el club informara que ya depositó un millón de dólares.

A raíz de esto, Maratea publicó a través de sus redes sociales un nuevo desafío a sus seguidores con el objetivo de alcanzar la suma de mil millones de pesos lo antes posible. Para lograrlo llevó a cabo un polémico y alocado reto. “Gente, me veo obligado a poner en marcha un plan radical para llegar a los mil millones de acá al lunes, que es el tiempo que tenemos”, reveló.

El polémico plan de Santi Maratea para llegar a los mil millones de pesos

Con dos botellas en sus manos, una de tequila y otra de whisky, Santi Maratea explicó: “Mi propuesta es la siguiente: los que me siguen hace tiempo sabrán que, cuando no queda más que hacer, nos ponemos en pedo. Ahí se activa el plan radical”.

“Cada un millón de pesos, un shot. Eso puede hacer que me ponga en pedo porque cada un minuto entra un millón o, si pasa cada una hora, va a ser re aburrido. Básicamente, si me pongo en pedo o no y si termino vomitando o no, depende de ustedes”, reveló sobre las reglas y media hora después se tomó su primer shot.

Este sábado volvió a beber su tercer vaso tras alcanzar los 932.031.111 millones de pesos. “Acá estoy, a las diez de la mañana cumpliendo mi promesa. Acabamos de llegar a los 932 millones”, aseguró, y luego añadió: “Es el anteúltimo día que tenemos para llegar a mil millones de pesos. Me levanté y dije que no llegamos, pero me dormí de vuelta y llegamos a 932, entonces me propuse que lo voy a rogar y haré todo lo que pueda. Voy a seguir tomando tequilazos por cada millón que entre”, sentenció el influencer. A pesar de la derrota del Rojo ante Unión, el club de Avellaneda le dio una gran noticia a sus hinchas. (Foto: @Independiente)

Independiente pagó parte la deuda con el América: cuándo ingresa la plata de la colecta de Maratea

Las deudas arrinconan a Independiente. Con más 20 millones de dólares en contra, Santiago Maratea propuso la colecta. Los hinchas se hicieron cargo de la situación y aportaron. El éxito está a la vista. En las últimas horas, desde el Rojo anunciaron que hicieron un pago inicial al América de México y los fanáticos lo celebran.

“Informamos a los socios, hinchas y simpatizantes de Independiente que se acaba de realizar el primer pago de un millón de dólares al América de México”, escribieron este viernes en las redes oficiales del club. Este primer depósito contribuye enormemente a la tranquilidad del club. Por eso, los hinchas festejaron en los comentarios.