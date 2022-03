El mensaje de Carmela Bárbaro para recordar a Rozín, padre de su hija: "Ya me estás faltando"

Carmela Bárbaro está devastada por la muerte de Gerardo Rozín, con quien estuvo casada durante seis años. Junto a Elena, la hija que tuvieron, estuvo muy cerca del productor, periodista y conductor hasta el triste desenlace y por eso se ausentó de Momento D, el ciclo de Fabián Doman donde se desempeña como panelista.

Durante los últimos meses siempre estuvo a su lado, pendiente de todo lo que pudiera necesitar Gerardo Rozín mientras atravesaba los rigores de una dura enfermedad. Luego de confirmarse la muerte de Rozín, Carmela no se había expresado hasta que este domingo despidió al padre de su hija con un emotivo mensaje en su cuenta de instagram.

“¿Cómo se elige una foto?¿Una sola? ¿Cuántas fotos pueden mostrar lo que viviste con una persona?”, se preguntó al comienzo de su publicación. Para acompañar sus palabras, eligió una postal de uno de los momentos más importantes que vivieron juntos: el cumpleaños de su hija, en el que se los ve rodeados de familiares.

“¿Y cómo se describen las fotos que van a faltar? Intento despedirme públicamente de una de las relaciones más íntimas de mi vida, y no encuentro la manera adecuada. Seguramente le hubiera pedido a él que me ayude a escribir estas palabras. Ya me estás faltando”, aseguró la periodista con profundo dolor por la triste noticia, la que todavía no termina de asimilar.

La publicación de Carmela Bárbaro

“Me quedo con una familia hermosa, con saludos muy amorosos y el reconocimiento público de tu trabajo que va a llenar de orgullo a tus hijos. Gracias a los colegas por el respeto y el cariño. Hoy no, pero vamos a estar bien”, reflexionó la ex pareja de Gerardo sobre su familia y el apoyo que recibió por parte de todos en las ultimas horas.

El sábado tuvo lugar el último adió a Gerardo Rozín en la cochería Caramuto del barrio porteño de Almagro, a donde se acercaron gran cantidad de allegados y seres queridos para despedirse del productor, quien falleció a los 51 años tras hacerle frente a una larga enfermedad. Unas horas después del velatorio, Julio Bárbaro expresó conmovedoras palabras sobre su ex yerno en diálogo con Implacables (El Nueve). El dirigente peronista contó la relación de “compinches” que los unió hasta sus últimos días.

Definió a Rozín como un “padre de lujo”, y destacó el diálogo que mantuvo a pesar de su delicado estado de salud: “Gerardo no hace tanto llevó a Elenita a Estados Unidos, él era consciente de lo que iba a atravesar, y hasta la semana pasada charlaron todos los días”. También explicó que habían organizado una cena junto a los seres queridos del productor, y que el propio Rozín había hablado con cada uno para concretarlo hasta la semana pasada, pero su cuadro médico no se lo permitió, y siguió el consejo de los médicos de suspender el encuentro. “Es una persona que hace un año sabía cuál era el resultado de todo esto, y me asombró hoy la repercusión, porque si hay algo que tenía Gerardo era una síntesis del talento y la bondad de ser”, comentó con la emoción a flor de piel.

“Tenía una calidad humana impresionante. La amplitud, la grandeza, la sensibilidad, fueron virtudes propias de él, y también era un obsesivo del trabajo y el rating”, reconoció. En cuanto sus tiempos como suegro y yerno, aseguró que compartieron muchos asados en familia, en los que sin falta el productor llevaba consigo los diarios para leer en la mesa.